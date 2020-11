GF Vip, Dayane Mello smascherata: ecco che cosa diceva di Stefano Bettarini al tempo della loro relazione

La modella inizia a far discutere per il suo comportamento e per quello che dice all’interno della Casa. Ad esempio, vi ricordate che cosa diceva ai tempi della storia con l’ex calciatore?

GF Vip: Dayane Mello contro Stefano Bettarini

Nella scorsa puntata di Grande Fratello Vip ci sono stati due nuovi ingressi: Stefano Bettarini e Giulia Salemi. Il primo ha fatto molto discutere perchè aveva dei conti in sospeso con Dayane Mello. Chi segue i reality si ricorderà che ai tempi di un’edizione de L’Isola dei Famosi in cui Stefano era l’inviato, Dayane era una delle concorrenti.

La modella aveva manifestato il suo interesse per lui ancora prima di partire per l’Honduras e durante il programma ha dato sfogo al suo fascino per conquistarlo. Così è stato, lui era single e lusingato, tanto che dopo che lei è stata eliminata tra loro c’è stata una notte di passione. Ma non solo, tornata in Italia sembrava che la loro storia dovesse andare avanti e invece il tutto è finito in poco tempo.

Ebbene, nella Casa tra i due c’è stato un confronto molto acceso. Stefano ha accusato Dayane di averlo usato solamente per popolarità, lei lo ha definito “una sco**ta e basta” e lo ha accusato di aver chiamato i fotografi per uscire su tutti i giornali. Ma nel web si è scoperto che cosa diceva Dayane a quei tempi e non è proprio la stessa cosa che dice ora.

Dayane ha mentito: ecco che cosa diceva ai tempi della relazione con Bettarini

Appena Stefano Bettarini è entrato nella Casa, Dayane è stata molto dura con lui e lo ha definito una storia da una notte e via. Ma questo non corrisponde assolutamente a quello che lei stessa diceva a quel tempo. Il Vicolo delle News ha ripescato, ad esempio, un’intervista della modella fatta a Verissimo tre anni fa.

In quell’occasione, davanti a Silvia Toffanin, Dayane aveva detto che si trattava di amore e che lei era “innamorata pazza” di Stefano. “Il giorno dopo la mia eliminazione abbiamo fatto una passeggiata sulla spiaggia, ci siamo presi le mani e ci siamo baciati. Io non ho tempo per giocare, lo sto aspettando“, queste le parole della modella. Peccato, però, che quando Stefano è rientrato in Italia lei stesse già con un altro uomo e gli abbia detto: “Non voglio storie serie, voglio divertirmi“. Che cosa ne pensate di questo comportamento?