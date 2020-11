Nicoletta Larini difende Stefano Bettarini a Mattino 5: “Non è bestemmia, è un intercalare” in studio è caos (VIDEO)

Nella puntata odierna di Mattino 5 è stata ospitata, attraverso un collegamento, Nicoletta Larini, compagna di Stefano Bettarini. La donna ha commentato alcune vicende che sono capitate al suo compagno durante questi primi giorni di permanenza nella casa del GF Vip.

In particolar modo, si è discusso molto della “presunta” bestemmia pronunciata dal concorrente e di quello che è accaduto con Dayane Mello. La compagna dell’ex calciatore è sembrata alquanto tranquilla, ma il suo comportamento ha indispettito parecchio gli opinionisti.

Nicoletta Larini difende Stefano a Mattino 5

Nicoletta Larini ha parlato a Mattino 5 di Stefano Bettarini e della frase imprecante che ha pronunciato nella casa. Il concorrente sembra essersi lasciato scappare una bestemmia, che in molti hanno reputato assolutamente palese. Ad ogni modo, la donna ci ha tenuto a precisare che non si sia affatto trattato di un’imprecazione, quanto piuttosto di un intercalare. La protagonista ha ammesso di aver sentito spesso pronunciare quella frase dalle persone toscane.

Stefano, a detta della sua donna, è un uomo estremamente fedele, che ogni sera, prima di andare a letto, prega. Per tale motivo, è assolutamente impensabile che abbia bestemmiato. Gli ospiti presenti nel salotto di Federica Panicucci, però, hanno fortemente criticato la protagonista dell’intervista, reputando il comportamento di Bettarini indifendibile. Se altri concorrenti, sia passati sia di questa edizione del GF Vip, sono stati squalificati per analogo motivo, la stessa sorte toccherà anche a Bettarini. (Clicca qui per il video)

I commenti sulle frasi di Dayane ed Elisabetta

Durante il dibattito a Mattino 5, poi, la Panicucci ha chiesto a Nicoletta Larini di commentare anche le recenti dichiarazioni di Dayane sul flirt con Stefano. La modella ha parlato in modo alquanto irriverente del loro primo rapporto fisico, cosa che ha indispettito molti telespettatori. Nicoletta ha ammesso di essere rimasta spiazzata dalle parole di Dayane, tuttavia, non è una cosa che le riguarda, dato che all’epoca non conosceva ancora Stefano.

Infine, la donna ha commentato anche la frase criptica di Elisabetta Gregoraci. Quando il nuovo concorrente è entrato in casa, la showgirl lo ha esortato a non rivelare delle cose. La Panicucci ha chiesto alla Larini a quali “cose” si stesse riferendo la concorrente, ma Nicoletta è stata parecchio reticente. La donna, infatti, ha detto di non sapere di cosa stesse parlando l’ex di Briatore, tuttavia, non è affatto preoccupata per la situazione.