GF Vip, la mamma di Stefano Sala scrive a Stefano Bettarini: ‘Smaschera Dayane, non è sincera’

Prima che Bettarini entrasse nella Casa, l’ex suocera di Dayane Mello gli ha scritto un messaggio molto forte e deciso. Ecco che cosa è successo

GF Vip: è scontro tra Stefano Bettarini e Dayane Mello

Alfonso Signorini per la quinta edizione del Grande Fratello Vip si è divertito a creare dinamiche tra ex fidanzati. Il conduttore ha fatto ritornare nel reality Stefano Bettarini che ha avuto un flirt con Elisabetta Gregoraci e con Dayane Mello.

Se la prima gli ha detto subito di non dire nulla, la seconda lo ha attaccato pesantemente. Lo ha definito un “co***one”, “una sc***ta e basta”. Inoltre, lo ha accusato di aver chiamato i paparazzi per andare su tutte le copertine con lei. Stefano ha voluto precisare di non aver chiamato nessuno, con conferma proprio di Alfonso Signorini, e che si aspettava una storia con lei che poi non c’è mai stata dal momento che Dayane è sparita nonostante le parole piene d’amore.

Sembra che poi i due si siano chiariti e abbiano iniziato una convivenza civile all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Ma Stefano Bettarini ha raccontato retroscena e dettagli su Dayane Mello e anche altri concorrenti hanno iniziato a dubitare di lei. Non solo, ma anche l’ex suocera della modella ha avuto qualcosa da dire.

La mamma di Stefano Sala: ‘Dayane non è una donna sincera’

Gabriele Parpiglia ha rivelato in esclusiva a Casa Chi che Stefano Bettarini, prima di entrare nella Casa, ha ricevuto un messaggio dalla mamma di Stefano Sala. Come sapete, Stefano Sala e Dayane Mello hanno avuto una relazione dalla quale è nata una bambina. Ebbene, la signora ha scritto a Bettarini di entrare e “smascherare” Dayane perchè “non è una donna sincera”.

In Casa, Bettarini non ha ancora parlato di questo, ma sta cercando di aprire gli occhi agli altri concorrenti sulla modella. Secondo lui Dayane vuole sempre creare la storia d’amore per far parlare di sè. Ha provato a farlo con Francesco Oppini, adesso sta provando a farlo anche con Adua.

Stefano Sala era intervenuto tempo fa dicendo che Dayane stava raccontando molte bugie e che si vedeva costretto a prendere provvedimenti. Il modello l’ha detto più volte: non ha mai pensato alla loro bambina ma in tv si dispera per la sua lontananza. Voi che cosa ne pensate di Dayane?