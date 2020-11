Il Paradiso delle signore spoiler 11 novembre: Pietro assunto al magazzino, Gabriella in difficoltà

Gli spoiler della puntata di mercoledì 11 novembre del Paradiso delle signore rivelano che per Pietro comincerà un nuovo capitolo della sua vita. Il giovane, infatti, verrà assunto al grande magazzino per assistere Rocco, ma al contempo dovrà concentrarsi negli studi.

Nel frattempo, Gabriella si troverà in serie difficoltà nel gestire il suo rapporto con Cosimo e l’ingente mole di lavoro che pende sul suo capo. Adelaide, dal canto suo, riceverà una proposta di lavoro molto importante.

Gabriella in difficoltà al Paradiso delle signore

Nella puntata dell’11 novembre del Paradiso delle signore vedremo che Roberta, Gabriella e Laura si impegneranno molto per cercare di perseguire gli obiettivi di vita che si sono prefissate. Ad ogni modo, specie la Rossi si troverà in serie difficoltà. La fanciulla dovrà gestire un po’ troppi impegni e questo la manderà in confusione. In particolar modo, non saprà come fare per rispettare tutte le consegne prefissate. Tale stato di malessere si ripercuoterà anche nel rapporto sentimentale che ha con Cosimo.

La ragazza comincerà ad essere nervosa e assente, cose che genereranno parecchie discussioni con il giovane. Momento molto agitato anche per Pietro. Il ragazzo dovrà impegnarsi molto per riuscire a dare una svolta positiva alla sua vita. Vittorio prenderà il nipote sotto la sua ala protettiva e deciderà di assumerlo allo shopping center come aiutante di Rocco.

Spoiler 11 novembre: la rinascita di Pietro

Da questo momento in poi, dunque, per Pietro comincerà una nuova fase di vita, durante la quale dovrà impegnarsi a frequentare il liceo ottenendo buoni risultati e, allo stesso tempo, dovrà cimentarsi in questo nuovo impiego. Armando, dunque, diventerà direttamente il capo di Pietro. Quest’ultimo dovrà rispondere a lui di tutte le questioni che riguardano il suo lavoro.

Ad ogni modo, nell’episodio dell’11 novembre del Paradiso delle signore vedremo anche che Adelaide riceverà un’importante offerta di lavoro. A formulare la proposta alla contessa sarà un nuovo membro del Circolo, il quale è arrivato di recente. L’allettante iniziativa arriverà in un momento in cui Adelaide sarà presa da altro. La donna, infatti, sta indagando su Umberto e Federico per cercare di capire cosa ci sia dietro la loro inaspettata unione. Intanto, il legame tra il giovane Cattaneo e il commendatore diventerà sempre più forte e pericoloso, pertanto, la contessa riuscirà a scoprire il segreto di suo cognato?