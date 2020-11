Oroscopo 10 novembre 2020: passione in amore per Scorpione, Gemelli più pazienti

L’Oroscopo del 10 novembre 2020 esorta i Gemelli ad essere un po’ meno impazienti. Per i nati sotto il segno dello Scorpione, invece, sarà un momento molto interessante per i sentimenti

Previsioni 10 novembre da Ariete a Vergine

Ariete. Le relazioni appena nate potrebbero subire l’influsso di Venere in opposizione a Marte. Questo potrebbe spingervi ad instaurare delle relazioni a scopo puramente fisico, pertanto, prestate molta attenzione e non fidatevi troppo del vostro istinto in questo momento.

Toro. Oggi potreste trovarvi dinanzi delle situazioni nuove e stuzzicanti. Prendete di buon grado il cambiamento e consideratelo come l’occasione per esprimere maggiormente voi stessi. In amore vi stancherete facilmente dei rapporti troppo piatti. Nel lavoro non dovete perdere la concentrazione.

Gemelli. L’Oroscopo del 10 novembre vi esorta a mantenere la calma. Se qualcuno vi farà arrabbiare, contate fino a dieci prima di esplodere, altrimenti potreste pentirvene. Anche sul lavoro dovete essere un po’ più pazienti. Cercate di non volere tutto e subito in questo momento.

Cancro. Periodo pieno di novità per i nati sotto questo segno, specie per quanto riguarda il lavoro. Chi era in attesa di una svolta, forse, non dovrà pazientare troppo. In amore, invece, bisogna mantenere la calma perché le tensioni sono dietro l’angolo. Non cedete alle provocazioni.

Leone. In questo momento, i nati sotto questo segno hanno la possibilità di scegliere in campo lavorativo. Se non vi sentite appagati e gratificati per quanto ritenete di meritare, allora prendete una posizione rigida. In amore, invece, potrebbero esserci delle tensioni dovute alla differente modalità di gestione delle finanze.

Vergine. In questo periodo siete un po’ troppo razionali. Lasciate poco spazio alle emozioni, cosa che potrebbe rivelarsi fatale per certi rapporti. Nel lavoro siete diligenti e precisi. Questo vi favorirà molto se siete in prova e siete in attesa di un responso. Cercate di non reprimere i ostri sentimenti.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Oggi sarete particolarmente critici, specie per quanto riguarda le relazioni sentimentali. Evitate di essere troppo pignoli, perché questo potrebbe portare chi vi sta intorno a scocciarsi facilmente e a smettere di interagire con voi. Nel lavoro dovete essere più concentrati.

Scorpione. In amore siete alla continua ricerca di stimoli e di situazioni nuove. Specie nei prossimi giorni potrebbero esserci dei risvolti interessanti. In amore avete la Luna dalla vostra parte, per tale motivo sono favoriti sia gli incontri sia i rapporti stabili. Approfittate di questo momento di passione.

Sagittario. L’Oroscopo del 10 novembre vi pone dinanzi delle scelte, specie per quanto riguarda il vostro futuro e la vostra vita. In amore potrebbe esserci qualche tensione di troppo, ma si tratta soltanto di un momento temporaneo. Nel lavoro ci vuole maggiore organizzazione e un bel po’ di pazienza.

Capricorno. Oggi potreste essere spinti a vedere un po’ tutto con pessimismo. L’Oroscopo del 10 novembre vi esorta ad essere un po’ più pragmatici e razionali. Evitate le polemiche inutili e non fate passi falsi, specie nel lavoro. Siate attenti e meticolosi nel caso in cui vi doveste trovare dinanzi un contratto.

Acquario. Momento pieno di novità per i nati sotto questo segno. Nel lavoro potrebbero nascere delle nuove ed interessanti collaborazioni. In amore siete dominati dalla passione, sarà davvero difficile resistervi. Cercate di non tirare troppo la corda, però, se siete coinvolti da più di una situazione.

Pesci. In amore non sarà una giornata particolarmente facile. Oggi potrebbero esserci delle tensioni e delle incomprensioni dovute anche a cose abbastanza futili. Dal punto di vista lavorativo, invece, potrebbero arrivare delle novità molto presto. Cercate di non essere troppo impazienti.