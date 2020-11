Uomini e Donne spoiler oggi: Michele manda foto spinte, Nicola svela un rapporto intimo con Veronica

Gli spoiler della puntata di oggi di Uomini e Donne, di martedì 10 novembre, sono davvero molto avvincenti. In tale puntata, infatti, vedremo che si parlerà molto di Michele, Armando, Giulia e Roberta. Gli animi si accenderanno parecchio nel momento in cui verranno a galla delle foto un po’ spinte mandate da Michele alle due dame.

In seguito, si tornerà a parlare anche di Nicola e Veronica. Nella messa in onda di ieri i due hanno avuto un diverbio molto acceso, seguito dalla decisione di interrompere la loro conoscenza. Successivamente, però, i due si sono visti e oggi pomeriggio verranno a galla dei retroscena inediti.

Spoiler oggi: Michele in difficoltà

La puntata di oggi di Uomini e Donne ha spoiler davvero esilaranti. Si comincerà con quattro cavalieri seduti al centro dello studio. Armando accuserà Giulia di essere stata un po’ ambigua nei suoi confronti. Il cavaliere, infatti, dirà di aver interpretato alcuni suoi comportamenti come una provocazione per essere invitata a cena. La dama, però, smentirà categoricamente le insinuazioni di Incarnato e dirà che tra loro c’è solo un’amicizia. Michele e Roberta, invece, continueranno a discutere.

Serena interverrà per far ascoltare gli audio in cui il cavaliere parla male di alcune corteggiatrici, tra cui Carlotta e Roberta. Quest’ultima ci rimarrà molto male, ma questo non basterà per farle smettere di frequentare il napoletano. Ad un certo punto, però, la situazione degenererà. Proseguendo nel dibattito, infatti, emergerà che il ragazzo ha mandato delle foto alquanto intime a Roberta.

Confessioni osé a Uomini e Donne

La Di Padua crederà che Michele abbia riservato solo a lei questo trattamento, ma non è così. In seguito, infatti, emergerà che il cavaliere ha mandato le stesse identiche foto anche a Giulia. Questo, naturalmente, solleverà un’ennesima polemica senza precedenti. In seguito, gli spoiler di Uomini e Donne rivelano che oggi si tornerà a parlare anche di Nicola. Quest’ultimo è prossimo a lasciare il programma per tre mesi in quanto deve imbarcarsi per lavoro.

Ad ogni modo, il giovane racconterà di aver visto sia Angelica sia Veronica dopo la precedente puntata. Con la prima ha trascorso solo il tempo di una sigaretta, mentre con la seconda c’è stato molto di più. Nello specifico, lui dirà di essere andato a casa sua e di aver discusso con la dama. Dopo, però, è scappato un bacio e non solo. Nicola dirà di essere andato a letto con la donna.