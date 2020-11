Tommaso Zorzi demolisce Zelletta, poi zittisce Elisabetta Gregoraci: “I gay non sono cani”

Andrea Zelletta in crisi per la nomination

Dallo scorso venerdì, ovvero da quando è finito in nomination d’ufficio, Andrea Zelletta è entrato in crisi. Ricordiamo che l’ex tronista di Uomini e Donne si è ritrovato in tale situazione insieme a Paolo Brosio a causa degli spoiler esterni fatti agli altri inquilini della casa del Grande Fratello Vip 5. Il fidanzato di Natalia Paragoni è molto triste, piange spesso e si fa consolare dal ‘comodino’ Enock, il fratello più piccolo di Mario Balotelli.

E se gran parte dei concorrenti del reality show si sono inteneriti dalle lacrime del giovane, Tommaso Zorzi invece ha spiazzato tutti. Il motivo? L’ex partecipante di Riccanza ha un’opinione tutta sua. Quale? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le informazioni dettagliate.

Tommaso Zorzi smonta l’ex tronista di Uomini e Donne

A quanto pare Tommaso Zorzi ha una sua personale teoria sull’ex tronista di Uomini e Uomini e Donne che una settimana fa è escito dalla casa più spiata d’Italia per fare dei controlli.

“Andrea è in crisi perché è in nomination. Per lui andare in nomination è lesa maestà. Quando sei in nomination ti trema un po’ la sediolina sotto il sederino. Quindi uno dice ‘cosa faccio quando sono in nomination?’. Piangi amore, tiri fuori il tuo lato tenero. Intenerisci, la gente va intenerita altrimenti non ti vota. Lui vuole conquistarsi del terreno”, ha affermato il rampollo meneghino.

Tommaso Zorzi ammutolisce Elisabetta Gregoraci

Ma nel mirino del noto influencer milanese, che potrebbe vincere questo GF Vip, nella mattinata di lunedì c’è finita anche Elisabetta Gregoraci. I concorrenti del Grande Fratello Vip 5 stavano discutendo dell’eventuale entrata in casa di un concorrente omosessuale. Un rumor che è stato confermato dallo stesso conduttore del reality show Alfonso Signorini.

A quel punto, l’ex moglie di Flavio Briatore ha affermato che le piacere vedere una coppia gay all’interno dell’appartamento più spiato d’Italia. Tommaso Zorzi l’ha immediatamente bloccata dicendo che i gay non si accoppiano come i cani e che non è scontato che lui si innamori di questa possibile new entry. In poche parole il rampollo meneghino ha asfaltato la soubrette calabrese. Un’uscita che è piaciuta moltissimo ai fan di Tommaso e del popolo del web.