GF Vip, Paolo Brosio fa una confessione molto intima: “Ho la malattia delle donne”

Paolo Brosio confessa di avere la malattia delle donne

Non è piaciuta per nulla la battuta di Paolo Brosio sul campo di concentramento di Auschwitz. Una battuta che lo ha catapultato al centro delle polemiche e che ha indignato i telespettatori da casa. Per tale ragione, gran parte di essi si sono precipitati sui social chiedendo a gran voce agli autori del Grande Fratello Vip di prendere seri provvedimenti, ovvero la squalifica.

Nelle ultime ore, invece, il giornalista toscano ha attirato l’attenzione del pubblico grazie ad una confessione intima. In poche parole Patrizia De Blanck ha svelato all’ex inviato del Tg4 che il suo primo marito ha sofferto di ludopatia, ossia la malattia del gioco.

A quel punto il gieffino, ridendo, senza giri di parole ha detto di avere anche lui una patologia, ma di natura differente: “Il tuo ex marito aveva la malattia del gioco, io invece ho la malattia delle donne…”. Affermazione che fi certo non farà piacere alla fidanzata di 22 anni, la quale domenica sera è stata ospite a Live Non è la D’Urso. Andiamo a vedere cos’altro gli è accaduto.

Pierpaolo Pretelli fa uno scherzo al giornalista toscano

Nella nottata di domenica l’ex Velino Pierpaolo Pretelli ha fatto uno scherzo a Paolo Brosio. Il ragazzo che non vuole arrendersi con la Gregoraci, si è posizionato sotto il letto del giornalista toscano.

Appena quest’ultimo si è disteso è spuntato da sotto il letto il ragazzo, il quale è riuscito a spaventare il gieffino. Naturalmente gli altri inquilini del Grande Fratello Vip 5 presenti nella camera si sono messi a ridere a crepapelle. Dopo essersi ripreso dallo spavento, l’ex inviato del Tg4 ha promesso vendetta.

Mattino 5: Federica Panicucci rimprovera Paolo Brosio

La battuta infelice sul campo di concentramento di Auschwitz ha fatto indignare anche Federica Panicucci. Infatti, quest’ultima a Mattino 5 è rimasto molto perplessa per quello che è uscito dalla bocca di Paolo Brosio. Per tale ragione la conduttrice toscana, conterranei del gieffino, ha condannato il gesto di quest’ultimo.

Per caso l’ex inviato del Tg4 rischierà la squalifica dal Grande Fratello Vip 5? Nel frattempo anche un altro inquilino della casa più spiata d’Italia rischia di andare fuori per una presunta bestemmia. Stiamo parlando di Stefano Bettarini, entrato lo scorso venerdì.