Uomini e Donne, anticipazioni puntata del 10 novembre 2020: Michele invia foto intime, Sirius ha fatto l’amore con una dama

Secondo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Continua senza sosta la programmazione di Uomini e Donne, il seguitissimo dating show ideato e presentato da Maria De Filippi. Ricordiamo che la storica trasmissione Mediaset è arrivata alla sua 25esima edizione.

Il numeroso pubblico di Canale 5 avrà modo, dopo la soap opera iberica Una Vita Acacias 38 di vedere un altro appuntamento, il secondo, dedicato al Trono classico e a quello over. Cosa accadrà nello studio 6 dell’Elios in Roma? Per tutte le anticipazioni dettagliate fornite da Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Trono over: Michele invia degli scatti intimi a Roberta

Le anticipazioni della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, svelano che Michele avrà una forte discussione con Roberta perchè non sta dimostrando carattere. A quel punto la padrona di casa Maria De Filippi farà sentire l’audio che Serena il giorno prima aveva procurato alla redazione del dating show di Canale 5. In tale contenuto il cavaliere parlava male delle dame con cui è uscito finora. Ad esempio, riferendosi a Carlotta ha detto: “Fabio volo dei poveri“.

Mentre, per quanto riguarda la Di Padua ha affermato: “Chesta é quella ca é“. Ma non è finita qui, infatti, andando avanti nella discussione si verrà a conoscenza che Michele ha inviato delle sue foto mentre è in palestra seminudo al cellulare di Roberta. L’uomo dirà che non le aveva mandate a nessun’altra, ma poi si scoprirà che le ha inviate pure a Giulia.

Parterre senior: Nicola avrebbe avuto un rapporto intimo con Veronica

Gli spoiler dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne, rivelano anche che subito dopo si passerà a parlare di Nicola Vivarelli. A quanto pare il 26enne Sirius lascerà il dating show di Maria De Filippi perché il mercoledì dopo tale registrazione è partito per lavoro. L’ex giovane fiamma di Gemma Galgani si è visto con Angelica per fumarsi una sigaretta insieme e successivamente con Veronica.

Per essere precisi, stando alle anticipazioni riportate dal sito internet Il Vicolo delle News, per la lui è andato a casa della dama. I due ragazzi in trasmissione diranno di essersi baciati ma dopo una discussione durata una ventina di minuti, Nicola cederà annunciando di aver fatto l’amore con lei. Veronica negherà categoricamente ma non si arrabbierà con lui. Quindi Vivarelli ha detto la verità?