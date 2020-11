GF Vip, Patrizia De Blanck infrange il regolamento e lo rivela durante la notte (VIDEO)

Stefania Orlando in nomination

Nella puntata del lunedì del Grande Fratello Vip 5, Stefania Orlando è finita in nomination. La nota conduttrice è stata votata da ben quattro coinquilini, ma una di queste ha lasciato molto perplesso il pubblico e anche l’opinionista Antonella Elia.

Le donne hanno scelto chi nominare utilizzando le famose foto, ma dovevano farlo senza consultarsi prima tra loro. La motivazione della Contessa sin dai primi istanti è apparsa alquanto strana. “Io voto Stefania per una semplice cosa. L’altra volta abbiamo discusso, è stata un po’ maliziosa nei miei riguardi. Allora visto che stasera l’hanno nominata tutti la nomino pure io. Tanto uno in più o uno in meno non cambia molto“, ha detto la nobildonna ad Alfonso Signorini.

Antonella Elia nota una anomalia

E se il padrone di casa forse non ha sentito le parole di Patrizia De Blanck, Antonella Elia ha notato benissimo la frase della nobildonna. Per tale ragione l’opinionista lo ha immediatamente fatto presente al conduttore: “Alfonso, c’è qualcosa che non va. Si sono messe d’accordo. Perché Patrizia De Blanck ha detto che nominava Stefania perché l’hanno fatto anche le altre. Lei come faceva a sapere chi avrebbero nominato le altre concorrenti? Ha proprio detto che ha fatto il suo nome perché un voto in più o in meno non cambiava niente”.

A quel punto il direttore del settimanale Chi è rimasto particolarmente perplesso dicendo che la motivazione della Contessa romana era stata data forse a casaccio.

Patrizia De Blanck vuota il sacco durante la notte

Dopo la lunga diretta su Canale 5, è stata la stessa Patrizia De Blanck a svelare il tutto. La concorrente del Grande Fratello Vip 5, infatti, ha detto a Stefania Orlando di aver infranto il regolamento del reality show. In poche parole, la Contessa ha tenuto con sé due foto fino all’ultimo, tirando fuori quella della bionda conduttrice perché ormai era di certo in nomination.

“Io volevo nominare Rosalinda. Però ho visto che avevi già 1,2,3 4 voti tutti a te. Però te l’ho chiesto prima di farlo. Hai visto che avevo 2 cartoncini? Ce l’avevo sotto e li ho tenuti“, ha dichiarato la nobildonna. A quel punto la Elia aveva sentito benissimo e con lei anche molti telespettatori che poi si sono andati a lamentare sul web e sui vari social network. Verrà preso un provvedimento per l’80enne?