Dayane Mello furiosa con Francesco Oppini: “Non salto da un letto all’altro, le donne non si offendono”

Dayane Mello accusata dagli altri inquilini

Gran parte degli inquilini del Grande Fratello Vip 5 sono convinti che Dayane Mello in questi primi due mesi abbia cercato di creare una relazione per andare avanti nel gioco e magari ottenere più visibilità. Qualche giorno fa, la modella brasiliana ha detto che si sarebbe innamorata senza problemi di qualcuno all’interno della casa più spiata d’Italia: “Certo che sono aperta a una storia. Sarebbe anche più facile stare qui dentro no?”.

Durante la diretta del lunedì, il conduttore Alfonso Signorini ha fatto vedere alla gieffina sudamericana le clip nelle quali fu lì altri concorrenti mostrano i loro dubbi in merito alla sua amicizia speciale per Adua Del Vesco. A quel punto l’ex di Stefano Sala ha iniziato a fare del vittimismo, accusando e puntando il dito contro i coinquilini. “La nostra è una storia d’amore di amicizia vera, sei gelosa Stefania? Mi spiace per te se non hai un’amicizia così. Stai mettendo in dubbio la mia sessualità? Non farlo“, ha tuonato la donna.

L’attacco diretto di Francesco Oppini

Dopo l’attacco diretto di Dayane Mello è intervenuto anche Francesco Oppini che lunedì sera ha rivisto sua madre Alba. Il 38enne torinese ha letteralmente perso la pazienza facendo notare alla modella la sua incoerenza: “Tu non vuoi che ti si dicano cose che poi fai agli altri sistematicamente. Dici non mi offendete e poi a Stefano dici ‘è un cog***e e si è venduto le foto’, io sono confuso con il mio orientamento sessuale, Stefania rompe le scatole, Maria Teresa ti dava fastidio per le urla, poi l’hai innalzata e il giorno dopo l’hai nominata”.

Il gieffino le ha detto di essere una persona altalenante e poco chiara. Poi l’imprenditore di auto le ha dato un consiglio, ovvero di non insegnare agli altri quando è la prima ad attaccare.

Dayane Mello sbotta contro Oppini

In tarda notte, subito dopo la lunga diretta del Grande Fratello Vip 5 su Canale 5, Dayane Mello si è appartata nella camera blu con Adua Del Vesco. In pratica la modella brasiliana si è lamentata per alcune frasi che le ha detto Francesco Oppini.

“Ma come si permette quello? Io non voglio chiarirci mai più, non voglio parlare con lui. Sono una donna e alle donne si porta rispetto nel bene e nel male. Sono una madre lo sa? Che dice che salto da un letto all’altro. Cose gravissime, non doveva dire questo. Hai capito che ha detto che vado nei letti da uno all’altro?“, ha tuonato l’ex compagna di Stefano Sala. I due gieffini riusciranno a chiarirsi nelle prossime ore, oppure tra loro l’amicizia è davvero finita?