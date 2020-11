Temptation Island, Andrea fa una diretta su IG, ma irrompe Anna: “Sei un porco, io ti affogo” (VIDEO)

Anna e Andrea di Temptation Island hanno interrotto la loro relazione. Lei ha diffuso la notizia sui social un po’ di giorni fa dicendo di essere stata tradita dal suo compagno. A distanza di un po’ di giorni, però, il ragazzo ha deciso di fare una diretta su Instagram per spiegare le sue ragioni.

Durante il collegamento con i followers, però, ha fatto irruzione Anna, la quale si è intromessa nella diretta per insultare pesantemente il suo ex. La donna ha accusato Battistelli di essersi scambiato messaggi e videochiamate spinte con diverse tentatrici.

Anna irrompe nella diretta di Andrea

La storia tra Andrea e Anna di Temptation Island sembra, ormai, volta al termine in modo definitivo. I due, però, stanno portando avanti versioni diametralmente opposte in merito alle cause che hanno scatenato la rottura. Lei è fermamente convinta che il giovane l’abbia tradita con alcune tentatrici. Lui, invece, ha smentito queste affermazioni ed ha detto di essere sempre stato fedele alla sua compagna. Allo scopo di chiarire la sua versione dei fatti, Battistelli ha fatto una diretta su Instagram.

Mentre si stava difendendo dalle accuse della sua ex compagna, quest’ultima si è collegata durante la diretta per attaccare il ragazzo. La donna ha cominciato ad insinuare che Andrea si sia sentito con diverse donne una volta terminata l’esperienza nel villaggio. Molte di queste erano delle tentatrici, con le quali sembrerebbe esserci stato anche un incontro ravvicinato nel locale di lui.

I presunti tradimenti con le dame di Temptation Island

Secondo la versione dei fatti di Anna, Andrea si sarebbe scambiato foto e video osé con alcune ex protagoniste di Temptation Island. Tra i vari nomi trapelati durante la diretta ci sono stati quelli di Beatrice, di una certa Raisa e di altre. La Boschetti, inoltre, ha dichiarato che il suo ex abbia contattato alle due di notte una di queste ragazze per poterla incontrare. Questo, a parere di Anna, vuol dire solo una cosa, ovvero, che Andrea voleva portarsela a letto.

Durante lo scontro, poi, la donna ha cominciato a sbottare ed ha pronunciato frasi abbastanza pesanti contro il ragazzo. Nello specifico, gli ha dato del “porco” e gli ha detto di tacere perché altrimenti lo avrebbe “affogato”. Dopo essersi sfogata, la donna ha interrotto il collegamento ed ha lasciato che il giovane continuasse da solo.