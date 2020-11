Uomini e Donne, ex tronista è incinta, l’aveva tenuto nascosto per mesi per scaramanzia (FOTO)

In queste ore, un’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato di essere incinta. La protagonista di questo scoop è Rossella Intellicato. Lei ha partecipato qualche anno fa al programma di Maria De Filippi, ma la sua esperienza non fu tra le più esilaranti.

La donna, infatti, non faceva altro che scontrarsi con Tina Cipollari, in quanto quest’ultima non nutriva molta simpatia nei suoi confronti. In più di un occasione, la dama è scoppiata in lacrime, fino ad arrivare a lasciare il programma anticipatamente.

L’annuncio dell’ex tronista di Uomini e Donne

L’ex tronista di Uomini e Donne Rossella Intellicato è incinta. A dare l’annuncio è stata direttamente lei attraverso il suo profilo Instagram. La donna era sparita dai social da diverso tempo, in quanto non voleva che la notizia trapelasse. Dopo ben 34 settimane di gravidanza, però, ha deciso di mostrare il suo pancione e di fare il grande annuncio. Rossella ha spiegato i motivi che l’hanno spinta a mantenere il segreto all’interno della didascalia presente al di sotto del post.

Nello specifico, la dama ha detto che ha custodito questo segreto dentro di sé per mesi in quanto non voleva diffondere la notizia fino a quando non sarebbe stata sicura che tutto fosse a post. Diventare madre è il sogno più grande della sua vita, pertanto, ha voluto tacere per scaramanzia. Ora, però, ha trovato la forza e la voglia di divulgare a tutta lo community la lieta novella. (Continua dopo il post)

https://www.instagram.com/p/CHXzi9UnXe-/?hl=it

Perché Rossella ha tenuto nascosto di essere incinta

Tra le Instagram Stories, poi, l’ex tronista di Uomini e Donne ha spiegato di aver scoperto di essere incinta durante il primo lockdown. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, in quanto non pensava minimamente di poter avere un bambino. Dalle parole della donna è trapelato un certo malessere dovuto al fatto che, probabilmente, ha fatto molta fatica a concepire questo figlio.

Ad ogni modo, molti personaggi popolari sono accorsi al di sotto del post in questione per congratularsi con lei e augurarle il meglio. Tra questi sono spuntati i messaggi di Sara Affi Fella, Lidia e Jessica Vella, Rebecca De Pasquale e molte altre. Rossella si è detta felicissima di questa notizia ed ha voluto ringraziare il suo compagno il quale ha reso possibile il coronamento del suo più grande sogno. Al momento non ha rivelato il sesso del bebè.