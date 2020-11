Segnalazione su Veronica di Uomini e Donne: “Messaggi compromettenti con un ex del trono over” (FOTO)

Nelle recenti puntate di Uomini e Donne si sta molto parlando di Veronica e Nicola Vivarelli. I due si stanno conoscendo, ma le cose non sembrano andare esattamente nel verso giusto. Durante la messa in onda di lunedì 9 novembre, infatti, i due hanno avuto uno screzio parecchio concitato.

Dopo la puntata, però, sul web sono trapelate delle segnalazioni alquanto pesanti contro la dama. Quest’ultima è apparsa parecchio presa dal cavaliere, tuttavia, la verità potrebbe non essere esattamente questa.

La segnalazione su Veronica di Uomini e Donne

Dopo la puntata di lunedì di Uomini e Donne, l’influencer Amedeo Venza ha diffuso una pesante segnalazione contro Veronica. La corteggiatrice di Nicola è finita al centro di un polverone mediatico a causa di alcuni messaggi intercorsi tra lei e un passato esponente del trono over del programma. Amedeo ha detto di essere venuto in possesso di alcune chat alquanto compromettenti che riguardano la donna e un cavaliere che stava a Uomini e Donne un po’ di tempo fa.

Per il momento non è trapelata l’identità de protagonista, ma pare che tra i due ci sia molto di più di un’amicizia. In seguito alla diffusione di tale notizia, Veronica è stata pesantemente attaccata. In molti hanno cominciato ad insinuare che stia prendendo in giro tutti, in quanto già vincolata ad una relazione al di fuori del programma. Per tale motivo, è stata reputata una donna falsa. (Continua dopo la foto)

Lo scontro con Armando

A mettere in dubbio la veridicità dei sentimenti di Veronica è stato anche Armando durante la puntata del 9 novembre di Uomini e Donne. Il napoletano ha accusato la dama di professare amore eterno al giovane Vivarelli, ma di non essere affatto interessata a lui. Il ragazzo, infatti, tra poco lascerà il programma per tre mesi per imbarcarsi per lavoro. Se la donna fosse realmente così presa da lui potrebbe andare via per seguirlo.

Tra i due protagonisti, inoltre, pare ci siano stati anche dei rapporti intimi, sintomo del fatto che l’interesse reciproco sia davvero notevole. Nonostante questo, però, lei ha ammesso di non avere nessuna intenzione di andare via dalla trasmissione. Questo, dunque, non sta facendo altro che compromettere ulteriormente la sua posizione. Per il momento, la dama non si è espressa sulla vicenda, anche perché non è presente sui social e non sembra essere molto interessata a queste dinamiche.