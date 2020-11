Cristina D’Avena provocante: “Io desidero baciare, abbracciare e sedurre…” (FOTO)

Cristina D’Avena protagonista dell’ultimo numero di Vanity Fair

Nel nuovo numero di Vanity Fair Italia la copertina è dedicata a Cristina D’Avena. Lo scopo del direttore Simone Marchetti è quello di Celebrare la vita. La reginetta delle sigle di cartoni animati si mostra come oggetto del desiderio vestendo Valentino e indossando della lingerie Dolce & Gabbana. La cantante ha una lunga carriera alle sue spalle.

Tutto è partito quando a soli tre anni partecipò allo Zecchino d’Oro con “Il valzer del moscerino”. Successivamente fece parte del coro dell’Antoniano di Bologna insieme alla sorella Clarissa. Ma il successo lo ha ottenuto interpretando le sigle de “I Puffi”, “Occhi di Gatto”, da “Mila e Shiro” a “Memole dolce Memole” e tanti altre ancora. (Continua dopo la foto)

Il nuovo singolo della cantante bolognese

Ultimamente Cristina D’Avena ha rilasciato varie interviste e in tutte queste ha detto di aver particolarmente sofferto la quarantena dovuta per contenere l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.

Durante quel periodo, la cantante bolognese non ha voluto realizzare delle dirette Instagram con le colleghe, preferendo avere coltivare un contatto diretto col suo pubblico. Intanto, la donna ha trovato il modo per creare una nuova canzone facendola uscire dopo la fine del primo lockdown, ovvero lo scorso giugno. Stiamo parlando del brano “Faccio la brava”, realizzato in collaborazione con Amedeo Preziosi e Dj Matrix.

Cristina D’Avena: dal rimpianto di non essere madre al suo lato sexy

Forse Cristina D’Avena ha solo un grande rimpianto, ovvero quello di non aver avuto dei figli. La nota cantante ha sempre dato priorità alla sua carriera e poi, quando si. Era resa conto di volere una sua famiglia era ormai tardi. Tuttavia, l’interprete delle sigle dei cartoni animati da diversi anni è felicemente fidanzata con Massimo Palma.

I due sono particolarmente gelosi della loro vita privata, infatti difficilmente ci sono delle foto dove si mostrano insieme. Nell’ultimo periodo Cristina ha deciso di mostrare un suo lato nascosto per tanto tempo. Una femminilità e una sensualità che nessuno si aspettava. Infatti, in tanti sono abituati ad accostarla ai bambini e ai cartoon. Una veste che, oltre a sorprendere, ha fatto moto piacere ai suoi numerosi fan.