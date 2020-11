Dayane Mello svela cos’è successo davvero con Stefano Bettarini: il racconto a notte fonda

La modella ha deciso di parlare apertamente di quello che è successo ai tempi della breve frequentazione con Stefano Bettarini. Ecco le sue dichiarazioni nella notte

GF Vip: Dayane Mello racconta cosa è successo con Stefano Bettarini

Stefano Bettarini la scorsa settimana è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip come nuovo concorrente salvo poi essere squalificato dopo appena tre giorni per aver pronunciato una bestemmia. Nel frattempo, però, ha litigato con Dayane Mello, con la quale ha avuto una storia qualche anno fa.

Lei dice di essere stata usata solo per finire sui giornali, lui dice di essere stato preso in giro e usato allo stesso modo. Alla fine, dopo un chiarimento in diretta e delle scuse da parte di lei, Stefano e Dayane si sono abbracciati e hanno convissuto nella Casa civilmente nei giorni seguenti. Tuttavia, dopo la squalifica di Bettarini, Dayane nella notte ha raccontato come sono andate davvero le cose tra loro.

Nella “lavatrice” Dayane ha parlato con Maria Teresa e ha detto che a lei Stefano piaceva molto e quando è stata eliminata da L’Isola dei Famosi hanno trascorso del tempo in piscina. Poi lui l’ha portata a fare una passeggiata in spiaggia ma faceva strani movimenti con il telefono.

“Aveva studiato tutto, ha chiamato i paparazzi ma ho lasciato perdere e quella notte l’abbiamo fatto vedendoci di nascosto“, ha detto la modella. Quando è tornata in Italia ha visto le foto sui giornali, anche foto che erano solo sul telefono di Stefano, e per questo si è sentita presa in giro.

Hanno continuato comunque a scriversi dei messaggi, ma lei aveva uno “sc**amico” in Italia e lo ha rivisto una sera in discoteca. Lo ha baciato davanti a tutti, una ragazza le ha fatto un video e lo ha mandato a Stefano Bettarini. Lui si è arrabbiato moltissimo, lei ha cercato di fare “la carina”, ma la cosa è finita così.

Tutti contro Dayane

“Non è una cosa brutta avere sc**amici, non vado con tutti a prendere malattie, il mio corpo è prezioso e ho qualcuno di fidato con cui fare certe cose“, queste le parole di Dayane a chiusura del suo racconto.

Inutile dire che il suo comportamento e le sue dichiarazioni non sono piaciute sia agli altri concorrenti che al pubblico. Infatti, in quel periodo Dayane ha rilasciato numerose interviste in cui si diceva innamorata pazza di Stefano e in attesa del suo ritorno.