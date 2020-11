Il Paradiso delle signore trama 12 novembre: Pietro mette nei guai Rocco, Gabriella delude Vittorio

La trama della puntata del 12 novembre del Paradiso delle signore rivela che Pietro ne combinerà un’altra delle sue. A pagare le conseguenze della sua insubordinazione, però, stavolta sarà il povero Rocco.

Cosimo, dal canto suo, tenterà un approccio con Gabriella per cercare di farsi perdonare per gli ultimi litigi avuti con la compagna. Armando e Agnese, invece, trascorreranno una serata molto romantica, tuttavia, al termine dell’idillico incontro ci sarà qualcosa che turberà gli equilibri.

Gabriella sommersa dal lavoro al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata di giovedì 12 novembre del Paradiso delle signore vedremo che Cosimo farà una sorpresa a Gabriella. Il ragazzo manderà un mazzo di fiori alla sua fidanzata e questo rasserenerà molto le cose tra loro. La stilista, però, continuerà ad essere molto impegnata nel suo lavoro. Si tratta naturalmente di una bella notizia che, tuttavia, le creerà qualche problema con Vittorio. La fanciulla, infatti, sarà sempre più richiesta dalle donne del Circolo e questo le impedirà di rispettare la parola data al direttore dello shopping center.

Ottime notizie dal punto di vista lavorativo anche per i ragazzi della caffetteria. Marcello e Salvatore, infatti, riceveranno una nuova commissione da parte dei membri del Circolo. Questi ultimi chiederanno una nuova fornitura di dolci per un evento di beneficenza. I due prenderanno con estremo entusiasmo questo nuovo incarico e subito si metteranno all’opera per adempiere ai loro doveri.

Trama 12 novembre: Pietro mette nei guai Rocco

Al Paradiso delle signore, intanto, nella puntata del 12 novembre, Pietro si troverà ad infrangere nuovamente le regole. Il giovane sembrerà non essere in grado mettersi sulla retta via, pertanto, disobbedirà al suo supervisore e creerà un disagio per tutti. A finire nel caos, però, sarà Rocco, sul quale verranno addossate le colpe. Armando, invece, chiederà ad Agnese di trascorrere una serata tutta per loro. La donna sarà abbastanza titubante in un primo momento. Con il passare del tempo, però, si lascerà convincere e accetterà la proposta del capo magazziniere.

I due protagonisti, quindi, andranno al cinema a vedere La notte di Michelangelo Antonioni. Armando e Agnese riscopriranno una certa sintonia e, al termine dello spettacolo, si troveranno quasi sull’orlo di lasciarsi andare. Ad un certo punto, però, un avvenimento inaspettato scombussolerà l’armonia venutasi a creare tra i protagonisti. Qualcuno, infatti, spezzerà l’incantesimo venutosi a creare tra i due.