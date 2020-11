Oroscopo 11 novembre 2020: novità nel lavoro per molti segni, Pesci ingestibili

L’Oroscopo dell’11 novembre esorta gli Ariete ad essere un po’ più cauti sul lavoro. Bilancia hanno modo di recuperare, mentre i Pesci sono un po’ ingestibili

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Oggi dovrete prestare un po’ di attenzione in più sul lavoro. Potrebbero sorgere delle piccole, ma fastidiose, discussioni. La cosa opportuna da fare è mantenere la calma evitando di lasciar trapelare troppo la vostra posizione. Anche in amore è conveniente non esporsi troppo.

Toro. Questo è un momento molto positivo per quanto riguarda le coppie che vivono rapporti stabili e duraturi. Loro potranno cimentarsi anche in progetti importanti che riguardano il futuro. Le relazioni nate da poco, invece, potrebbero subire una battuta d’arresto.

Gemelli. L’Oroscopo dell’11 novembre vi esorta a prestare maggiore attenzione alle vostre finanze. Evitate le spese superflue e concentratevi un po’ di più su quelle importanti. Dal punto di vista sentimentale, invece, purtroppo potrebbero esserci dei ripensamenti da parte di una persona a cui tenete.

Cancro. Cercate di essere pazienti e di mantenere la calma sul lavoro. Evitate le discussioni e, soprattutto, non provate a tutti i costi ad inculcare le vostre idee agli altri. La cosa migliore da fare in questo periodo è: dare tempo al tempo. Presto potrete raccogliere i frutti del vostro impegno.

Leone. Questa non è tra le giornate più positive del mese per quanto riguarda l’amore. Potreste essere assaliti da dubbi improvvisi circa la vostra relazione, cosa che vi spingerà a porvi più di una domanda. Se state pensando di cambiare lavoro valutate attentamente i pro e i contro.

Vergine. La giornata odierna sarà caratterizzata da un’aurea molto romantica. Vi sentite appagati dal punto di vista sentimentale, in quanto le vostre emozioni saranno ricambiate. Nel lavoro, invece, siete un po’ distratti. Cercate di non fare passi falsi, onde evitare che i sacrifici fatti fino a questo momento diventino vani.

Previsioni 11 novembre da Bilancia a Pesco

Bilancia. Finalmente potrete rialzare la cresta per quanto riguarda i sentimenti. Non lasciatevi sopraffare dagli altri e cercate di non perdere di vista chi siete e quanto valete. Troppe volte vi siete buttati a terra e questo è assolutamente sbagliato. Nel lavoro sono in arrivo delle sorprese.

Scorpione. Oggi sarete più intuitivi del solito. Fidatevi delle vostre sensazioni, specie se siete di fronte una scelta. Nel lavoro siete attenti e minuziosi, qualità che sicuramente gioveranno a coloro che svolgono mansioni per cui è necessaria la concentrazione. In amore lasciatevi andare un po’ di più.

Sagittario. Evitate di cimentarvi in discussioni sterili e prive di fondamento. Lasciatevi scivolare un po’ di più le cose addosso e vivete di più alla giornata. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare delle novità sul lavoro. Cercate di non farvi trovare impreparati. Cogliete l’attimo.

Capricorno. L’Oroscopo dell’11 novembre vi informa che sarà una giornata particolarmente incentrata sull’amore. Vi sentite generosi e pieni di voglia di manifestare i vostri sentimenti. Se volete dichiararvi per qualcuno, questo è il momento giusto per farlo. Nel lavoro prestate pazienza e non fate passi falsi.

Acquario. A partire da oggi avrete opportunità di recuperare. Sia in amore ria nel lavoro ci sono delle cose da rivedere. Cercate di non prendere decisioni affrettate e lasciatevi guidare dalla testa. Non lasciatevi tediare e distrarre dalle cose di poco conto. Concentratevi solo su ciò per cui vale davvero la pena lottare.

Pesci. Questa è una giornata da prendere con le pinze. Sarete inclini a trasgredire le regole, cosa che potrebbe portarvi non pochi problemi. Evitate di assumere sostanze eccitanti perché mai come in questo momento potrebbero avere effetti indesiderati su di voi. Concentratevi di più sul lavoro.