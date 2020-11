GF Vip, Francesco Oppini vuole un figlio: la risposta della compagna Cristina Tomasini (FOTO)

Durante la puntata di ieri del GF Vip, Francesco Oppini ha avuto un confronto molto emozionante con sua madre Alba Parietti. Durante tale dibattito, il concorrente ha fatto una dichiarazione inaspettata per la sua compagna Cristina Tomasini.

Il giovane ha detto di essere pronto per avere un figlio, desiderio che ha sempre fatto parte della vita di mamma Alba. Ad ogni modo, dopo il grande annuncio, la diretta interessata ha replicato attraverso il suo profilo Instagram.

Cristina commenta la dichiarazione di Francesco Oppini

Dopo la dichiarazione d’amore di Francesco Oppini fatta al GF Vip in merito alla voglia di diventare padre, la compagna Cristina Tomasini ha deciso di replicare. La donna ha seguito attentamente la puntata in questione, sta di fatto che ha condiviso molti dei momenti salienti della messa in onda. Ciò che l’ha colpita maggiormente è stato, sicuramente, l’appello del suo uomo. La donna ha pubblicato un video su Instagram relativo al momento in cui Francesco ha incontrato sua madre.

Cristina ha commentato la dichiarazione del suo fidanzato ed ha detto che, quando si ama incondizionatamente, la cosa più normale è, sicuramente, quella di avere dei desideri. La protagonista ha ringraziato il suo compagno per le splendide parole e poi gli ha esternato tutto il suo amore. La Tomasini, dunque, non si è sbilanciata in modo esplicito in merito alle sue intenzioni, tuttavia, il suo comportamento ha lasciato intendere che sia molto felice di accomodare la richiesta del suo uomo. (Continua dopo la foto)

La reazione di telespettatori del GF Vip e di Alba Parietti

Al di sotto del post in questione, intanto, moltissimi utenti sono accorsi per fare i complimenti alla coppia. In molti hanno reputato la dichiarazione di Francesco Oppini al GF Vip come uno tra i gesti più belli che un uomo possa fare nei confronti della sua donna. Le sue parole hanno colpito molto il cuore anche di Alba. La showgirl, infatti, si è commossa, ma poi ha provato ad alleggerire il clima facendo una battuta.

La mamma di Oppini ha detto di aver temuto che suo figlio volesse annunciarle che Tommaso Zorzi fosse “incinto”. In seguito la donna ha spiegato che stesse scherzando ed è tornata sull’argomento clou. Alfonso Signorini, allora, ha augurato alla Parietti di diventare presto nonna. Considerando la reazione di Cristina è molto probabile che questo si verifichi quanto prima.