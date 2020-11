Andrea Damante pubblica il suo numero di telefono per errore su Instagram, sul web è il caos (FOTO)

Andrea Damante, un po’ di ore fa, ha pubblicato su Instagram, in modo involontario, un documento contenente il suo numero di telefono. Il ragazzo sta occupando molto spazio nel mondo del gossip a causa della sua vita sentimentale e della fine della storia con Giulia De Lellis.

Ad ogni modo, la diffusione sui social di questo dato così sensibile ha scatenato un grosso polverone. Resosi conto di quanto accaduto, il ragazzo ha immediatamente provveduto a rimuovere la foto. Purtroppo per lui, però, in molti sono riusciti a salvare le cifre prima della cancellazione delle Storie.

Il numero di telefono di Andrea su Instagram

Poco fa, l’ex di Giulia De Lellis ha annunciato a tutti i suoi fan che si sarebbe fatto un test per verificare se fosse o meno positivo al Covid. Il ragazzo ha mostrato lo strumento con il quale avrebbe effettuato l’esame e, essendo un test rapido, in seguito ha mostrato anche l’esito. Andrea Damante ha pubblicato il referto contenente il risultato, per fortuna negativo, ma non si è reso conto che sul foglio fosse presente anche il suo numero di cellulare.

La Instagram Storie in questione ha fatto il giro del web in men che non si dica. Moltissime fan sono state velocissime nel fare lo screen di tale contenuto e nel salvare il numero di telefono. A parlare della questione è stata l’influencer Deianira Marzano, la quale è stata tra le più veloci ad immortalare la situazione. La donna ha pubblicato l’immagine incriminata, cancellando naturalmente i dati sensibili dell’ex tronista di Uomini e Donne. (Continua dopo la foto)

Damante cancella tutto, ma è troppo tardi

Ad ogni modo, per ironizzare sulla vicenda, l’influencer ha anche detto a tutti i fan di Andrea Damante di essere in possesso del suo numero di telefono, pertanto, chiunque fosse interessato può contattarla in privato. La donna ha chiaramente spiegato di scherzare, ma in seguito non ha potuto fare a meno di criticare la disattenzione del giovane.

Quest’ultimo, una volta resosi conto di quanto accaduto, ha immediatamente provveduto a rimuovere la foto incriminata. In molti, però, son riusciti a fare prima di lui salvando il numero. Per tale motivo, pare che adesso il ragazzo stia ricevendo numerose telefonate e messaggi da parte dei fan. Per tale motivo, Deianira ha detto che presto potrebbe essere costretto a cambiare scheda telefonica.