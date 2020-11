GF Vip rissa sfiorata in studio tra Matilde e Franceska: “Mi ha augurato che mi venisse tagliata una gamba” (FOTO)

Nella puntata di ieri del GF Vip è accaduto qualcosa di anomalo in studio di cui molti telespettatori si son resi conto. In particolar modo, pare che Franceska Pepe e Matilde Brandi abbaino avuto un durissimo scontro, sfociato quasi in una rissa.

Le immagini, chiaramente, non sono state mandate in onda, ma gli utenti hanno captato ugualmente qualcosa. In un primo momento si era ipotizzato che la Pepe ce l’avesse con Myriam. In queste ore, però, la modella ha chiarito tutto attraverso delle Instagram Stories al veleno.

La rissa sfiorata tra Franceska e Matilde

Franceska Pepe e Matilde Brandi hanno sfiorato la rissa nello studio del GF Vip. Le due dame si sono trovate in contrasto su alcune dinamiche del reality show ed hanno cominciato a discutere. Gli utenti di Twitter hanno subito notato qualcosa di strano, specie dopo il cambio di sedute verificatosi dopo una pubblicità. Come già anticipato, molti telespettatori credevano che la Pepe avesse attaccato Myriam, ma la modella ha spietato tutto su Instagram.

La ragazza ha registrato delle Storie in cui ha chiarito che la destinataria del suo sfogo fosse Matilde. Quest’ultima si sarebbe comportata molto male con lei. Nello specifico, avrebbe finto di voler instaurare un rapporto di amicizia, per poi pugnalarla alle spalle non appena si fosse presentata l’occasione propizia. Franceska ha pronunciato delle frasi molto gravi contro la showgirl. (Continua dopo la foto)

Il chiarimento della Pepe e il post della Brandi

In particolar modo, ha detto che la Brandi l’avrebbe ammazzata se ne avesse avuto la possibilità. Inoltre, durante la loro convivenza nella casa del GF Vip, la showgirl pare abbia augurato alla modella che le venisse tagliata una gamba. Si tratta di frasi estremamente forti, che giustificherebbero il forte astio esistente tra Matilde e Franceska, il quale le avrebbe portate ad avere una rissa in studio.

Se questa è stata la replica piccata di Franceska, decisamente più pacata è stata quella della Brandi. Quest’ultima, infatti, ha pubblicato un post generico su Instagram in cui ha detto che quella di ieri sia stata una splendida puntata al GF Vip. Tuttavia, durante la diretta non sono mancati degli screzi dovuti a persone che non hanno fatto altro che punzecchiarla. La Pepe, dal canto suo, ha commentato al di sotto del post in questione dicendo che la sua rivale sia una “burina in carta pecorita”.

