Uomini e Donne anticipazioni oggi pomeriggio: Nicola volgare, Gabriella va via

Le anticipazioni della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, mercoledì 11 novembre, rivelano che Gianluca si troverà ad affrontare una situazione molto particolare in quanto verrà piantato in asso da Gabriella. Al trono over, invece, proseguiranno le discussioni tra Michele, Roberta e Giulia.

Nicola Vuvarelli, invece, racconterà di essersi visto con Veronica per chiarire dopo la lite verificatasi in occasione della precedente puntata. Ad ogni modo, la conversazione prenderà una piega inaspettata.

Spoiler oggi pomeriggio: Nicola spiazza tutti

Nella puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne continueremo ad assistere ai diverbi tra Michele, Roberta e Giulia. Durante l’acceso dibattito emergerà che il cavaliere ha mandato delle foto abbastanza intime alla Di Padua. La donna è rimasta molto contenta del gesto, specie perché credeva di essere stata l’unica destinataria di tali scatti. Giulia, però, infrangerà quest’ideale della sua rivale in amore e l’informerà che Michele le ha mandate anche a lei.

Questo, naturalmente, farà esplodere Roberta, che ormai non saprà più come fare a difendere la sua conoscenza con Michele. Successivamente si parlerà anche di Nicola. Il cavaliere si siederà al centro dello studio per raccontare cosa sia successo con Veronica dopo la precedente messa in onda. Vivarelli dirà di essere andato a casa di lei per poter chiarire. Dopo aver discusso per 20 minuti, però, gli animi si sarebbero acquietati, al punto che i due avrebbero avuto anche un rapporto intimo.

Gianluca via da Uomini e Donne

Questa confessione lascerà tutti senza parole, specie Veronica. La donna, infatti, non si aspettava minimamente che il ragazzo avrebbe tirato fuori l’argomento, sta di fatto che proverà a negare quanto accaduto. Dopo un bel po’ di polemiche, nella puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne si parlerà anche di trono classico. Per Davide scenderanno due nuove corteggiatrici, le quali verranno tenute entrambe.

Per quanto riguarda Gianluca, invece, il ragazzo si troverà ad affrontare un duro colpo. Gabriella, infatti, gli dirà che l’interesse che nutriva per lui, ormai, sta andando scemando. Perciò ammetterà di non essere più motivata ad andare avanti nella conoscenza. Il tronista proverà a farle cambiare idea, ma lei andrà via dallo studio. Gianluca sta conoscendo anche Francesca ma, nonostante con lei ci sia stata un’esterna alquanto piacevole, non riuscirà a rimanere in puntata. Per tale motivo, il ragazzo uscirà dallo studio estremamente provato.