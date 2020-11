GF Vip, Franceska Pepe choc: “Matilde Brandi se potesse mi ammazzerebbe”

Franceska Pepe contro Matilde Brandi

È cosa risaputa che tra Matilde Brandi e Franceska Pepe non scorra buon sangue. Nonostante entrambe siano state eliminate dal Grande Fratello Vip 5, le due non continuano a punzecchiarsi anche fuori. Cos’è accaduto stavolta? Nella giornata di martedì l’influencer ha fatto delle Stories su Instagram in cui ha criticato aspramente la ballerina per dei presunti atteggiamenti che avrebbe avuto nella diretta del lunedì all’interno dello studio. “Ho letto un tweet che ieri sera ci sarebbe stata quasi una rissa tra me e Myriam…Falso…Ce l’avevo con Matilde…Ogni volta che cerco di fare un intervento in trasmissione lei fa facce strane…”.

Subito dopo, la Pepe al GF Vip ha anche confessato che l’ex protagonista del Bagaglino davanti a lei si comporterebbe in un certo modo, mentre quando lei non è presente agirebbe diversamente. “Mi fa carinerie davanti, ma se potesse mi ammazzerebbe…”, ha detto la ragazza. Ma andiamo a vedere nello specifico cos’altro ha dichiarato colei che in casa si è scontrata con quasi tutti gli inquilini.

Lo sfogo dell’ex gieffina su Instagram

Sempre tra le Stories di Instagram, Franceska Pepe ha dato dell’ipocrita e falsa a Matilde Brandi. Il motivo? Per gli atteggiamenti appena descritti: “La mia opinione viene confermata…E’ ipocrita, falsa e opportunista…”.

L’ex gieffina ha anche detto di non dimenticare il cattivo augurio che l’ex l’ex ballerina le avrebbe rivolto all’interno dell’appartamento più spiato d’Italia. “Io non dimentico che mi ha augurato che mi tagliassero una gamba…Pensate di che persona stiamo parlando…”, ha affermato l’influencer.

Franceska Pepe e Matilde Brandi quasi alla rissa

Nel c orso del suo lungo sfogo su Instagram, Franceska Pepe ha anche detto che per poco lei e Matilde Brandi non sono arrivate alle mani. Inoltre, ha aggiunto che avrebbe voluto tanto staccarle quella che lei chiama parrucchetta: “Sono stata vicina alla rissa, ma con Matilde…Sinceramente le avrei strappato volentieri quella parrucchetta che si tiene in testa…Non avrei voluto darle nemmeno visibilità…”.

Sicuramente le parole dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 faranno discutere mei prossimi giorni. La diretta interessata replicherà alla giovane influencer oppure lascerà correre? Visto il suo carattere peperino ci saranno delle nuove scintille. A questo punto non rimane che attendere.