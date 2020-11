Tommaso Zorzi avrebbe bestemmiato: nuova squalifica al GF Vip? (VIDEO)

Tommaso Zorzi ha bestemmiato?

Non sono trascorse nemmeno 24 ore dalla squalifica di Stefano Bettarini dal Grande Fratello Vip 5 che già si parla di una nuova presunta bestemmia. Nel pomeriggio di martedì sul web e sui vari social network è scoppiato il caos perché pare che Tommaso Zorzi avrebbe fatto una imprecazione. In tanti, seguendo la diretta su Mediaset Extra e sulla app Mediaset Play, ad un certo punto hanno udito in sottofondo una frase che sembra proprio una bestemmia pronunciata dal rampollo meneghino.

Un’affermazione che in molti su Twitter ha creato una serie di contrasti, infatti alcuni dicono che lo dia mentre altri no. Sicuramente gli autori del reality show di Canale 5 analizzeranno il filmato in questione e successivamente prenderanno dei provvedimenti se ce ne bisogno. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa sarebbe accaduto nella casa più spiata d’Italia.

Il video sospetto della presunta imprecazione

Molti utenti web sui social network, in particolare su Twitter, hanno scritto di aver sentito chiaramente una presunta bestemmia da parte di Tommaso Zorzi. Altri internauti, invece, hanno smentito categoricamente il rampollo milanese abbia fatto una imprecazione all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Infatti, certi sono convinti che.

Il 25enne avrebbe detto una frase in inglese, confondendola con un’affermazione blasfema. “Ragazzi tranquilli…Tommaso dice in inglese ‘I have a camel toe’ che tradotto vorrebbe dire che sta indossando delle mutande troppo strette…”, si legge sul noto social. Ovviamente se venisse confermata anche l’influencer farebbe la stessa fine di Stefano Bettarini e Denis Dosio. (Continua dopo il video)

Non è Pierpaolo #gfvip pic.twitter.com/4qhtL7IRAQ — M A R T I N A (@Tati917) November 10, 2020

Tommaso Zorzi e gli scontri con Massimiliano Morra e Andrea Zelletta

Nel frattempo, sul web si parla molto della forte discussione che Tommaso Zorzi ha avuto con Massimiliano Morra. Qualche giorno fa, però, il noto rampollo meneghino ha espresso delle perplessità anche su Andrea Zelletta. In poche parole ha criticato l’ex tronista di Uomini e Donne, affermando che abbia avuto un crollo emotivo la solamente per impietosire i telespettatori che guardano da casa.

Per tale ragione nella puntata di lunedì lo ha nominato. Il pubblico di Canale 5 avrà modo di vedere un nuovo confronto al Grande Frarello Vip 5 tra i due ragazzi? A questo punto non rimane che attendere le prossime ore.