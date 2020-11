Uomini e Donne, anticipazioni puntata 11 novembre: Nicola in intimità con Veronica, Gabriella scappa via

Terzo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Continua senza sosta la programmazione di Uomini e Donne, il popolare dating show ideato e presentato da Maria De Filippi. Ricordiamo che la storica trasmissione di Canale 5 è arrivata alla sua 25esima edizione.

Il numeroso pubblico della rete ammiraglia Mediaset avrà modo, dopo lo sceneggiato spagnolo Una Vita Acacias 38 di vedere un altro appuntamento, il terzo, dedicato al Trono classico e al parterre senior. Cosa accadrà nello studio 6 dell’Elios in Roma? Per tutte le anticipazioni dettagliate fornite da Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Trono over: Sirius avrebbe fatto l’amore con Veronica

Gli spoiler dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne, rivelano che dopo Michele, Roberta e Armando si passerà a parlare di Nicola Vivarelli. Stando a delle indiscrezioni il 26enne lascerà il programma di Maria De Filippi perché il mercoledì dopo questa registrazione è partito per lavoro. L’ex Stando alle anticipazioni riportate dal sito internet Il Vicolo delle News, Sirius si è visto con Angelica per fumarsi una sigaretta insieme e subito dopo con Veronica.

Per essere esatti, per l’ex di Gemma Galgani si è recato nell’abitazione della dama. I due giovani in studio diranno di essersi scambiato un bacio, ma dopo un acceso botta e risposta durato circa venti minuti, Nicola cederà annunciando di aver avuto un rapporto intimo con lei. Veronica negherà, tuttavia non si arrabbierà con lui. Quindi Vivarelli ha detto solo la verità?

Trono classico: Gabriella lascia il programma, Gianluca la insegue

Le anticipazioni della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, svelano anche che sarà la volta di Gianluca. La conduttrice Maria De Filippi farà vedere l’esterna del tronista con Francesca, una corteggiatrice nuova. I due giovani si trovavano su una terrazza e, tra un bicchiere di prosecco e una suonata di chitarra al tramonto si sono trovati molto bene. Intanto, la padrona di casa farà aggiungere altre due sedie, una per Dalila, la quale non dirà nulla, e una per Gabriella.

A parlare per una mezz’oretta è proprio quest’ultima. La giovane annuncerà improvvisamente che ciò che sentiva per il tronista pian piano è andato scemando e che lei ormai si è freddata. Di conseguenza non ha più voglia di andare avanti a frequentarlo e che quindi lascerà il dating show. Lui proverà in tutti i modi a trattenerla ma alla fine lei si alzerà lasciando lo studio. Gianluca sarà molto e si allontanerà anche lui, forse per andarla a convincere dietro le quinte. Riuscirà a darle cambiare idea?