Tina Cipollari furiosa a Uomini e Donne: “Questo cavaliere deve essere denunciato”

Tina Cipollari in modo ironico vorrebbe denunciare Mario

Quello andato in onda martedì è stato un appuntamento inedito di Uomini e Donne. Infatti, il dating show di Maria De Filippi non è iniziato con solito sfogo post puntata di Gemma Galgani e la successiva passerella sulle note di brani scelti direttamente da Tina Cipollari, ma la dama torinese era già seduta nel parterre? Per quale ragione?

La conduttrice ha parlato della serata inesistente tra la 70enne e Mario, che non si è potuta fare perché il cavaliere era affetto da un terribile mal di testa. La storica opinionista ha voluto dei chiarimenti e alla fine l’uomo, ironizzando, ha detto: “Eh, ma lei era con noi in camerino, sapeva tutto no?”. Risentita da tali parole, la vamp frusinate ha asserito: “Quest’uomo deve essere denunciato. Dire che io ero in camerino con lui… sono stanca”.

La storica opinionista di Uomini e Donne contro il cavaliere

Nel secondo appuntamento settimanale, il numeroso pubblico di Canale 5 ma In particolare Tina Cipollari, sono venuti a conoscenza che il cavaliere Mario e Gemma Galgani non sono usciti assieme. In pratica lui le ha dato forfait perché ha accusato una forte emicrania.

Il diretto interessato ha provato in tutti i modi a spiegare che ce l’aveva già in trasmissione e che non era per nulla una scusa. Tuttavia la storica opinionista frusinate, rivolgendosi allo spasimante della 70enne ha continuato così: “Non incominciare perché oggi veramente sarai il mio bersaglio. Ma tu non fai prima a dire che non ti interessa? E’ una scusa da donna isterica”.

Acceso battibecco tra Tina e Mario

Una puntata particolarmente agitata per Tina Cipollari. Infatti, la storica opinionista di Uomini e Donne ha avuto un lungo sfogo dopo la battuta scherzosa di Mario, il cavaliere che negli ultimi giorni sta frequentando Gemma Galgani.

“Tante persone da casa non capiscono. Gemma dice che sono l’amante del gabbiano per anni. La gente pensa ma questa che titolo ha là?”, ha tuonato l’ex moglie di Kikò Nalli. Per tutto il tempo del confronto tra la vamp frusinate e l’uomo, quest’ultimo le ha dato educatamente del lei. Un particolare che è stato evidenziato pure dalla conduttrice del dating show di Maria di Canale 5, Maria De Filippi.