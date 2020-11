Incidente per Massimiliano Morra al GF Vip, interviene il medico: “Non guardare c’è l’osso fuori” (VIDEO)

In queste ore, Massimiliano Morra ha avuto un incidente nella casa del GF Vip. Il concorrente campano era intento a cimentarsi nella solita prova settimanale quando, improvvisamente, è accaduto l’impensabile.

Il giovane si è ferito ed è stato necessario l’intervento immediato di un medico. Nel giro di poco tempo, però, la situazione è rientrata e l’attore ha chiarito quali siano le sue condizioni di salute e cosa dovrà fare adesso.

L’incidente di Massimiliano Morra

Massimiliano Morra ha avuto un incidente al GF Vip. Tutti i concorrenti si trovavano in salotto per cimentarsi nella prova per la ricompensa settimanale. Ad un certo punto, però, il napoletano è finito su di un vetro rotto e si è fatto molto male. Dinanzi la copiosa fuoriuscita di sangue, alcuni dei presenti sono rimasti di sasso. Andrea Zelletta, ad esempio, si è subito impressionato per la visione al punto che ha cominciato a gridare visibilmente spaventato.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha esortato il suo coinquilino a non guardare la ferita in quanto ci fosse addirittura l’osso fuori. Maria Teresa e Rosalinda, invece, hanno provato a supportare il malcapitato infondendogli coraggio. Gli altri presenti in casa hanno immediatamente chiamato il medico, il quale è entrato nell’abitazione di Cinecittà per condurre il concorrente infortunato in infermeria. Dopo un po’ di tempo, Massimiliano è potuto rientrare in casa ed ha aggiornato in merito alle sue condizioni di salute. (Continua dopo il video)

Il libro di Zelletta non prevedeva Massimiliano col piede bucato #gfvip pic.twitter.com/5Ea2E3uDuo — fede 🌼 (@wordsoverwalls) November 10, 2020

Il concorrente rientra nella casa del GF Vip

Il giovane ha spiegato che il medico non ha ritenuto opportuno mettere dei punti per la ferita. Il taglio, infatti, dovrà guarire da solo nei prossimi giorni a patto che il concorrente stia un po’ a riposo con l’arto. Nonostante il pericolo sia stato scongiurato l’incidente di Massimiliano Morra al GF Vip ha turbato parecchio tutti i concorrenti del reality show. Ricordiamo che, in questi giorni, l’attore sta alzando un po’ di più la cresta.

Se fino a questo momento era rimasto sempre un po’ in disparte rispetto alle dinamiche del gruppo, stavolta si sta mettendo in gioco. Nelle scorse ore, infatti, si è reso anche protagonista di un acceso diverbio con Tommaso Zorzi. Quest’ultimo lo ha accusato di essere un po’ una bandiera. Nel dettaglio, l’influencer gli ha recriminato l’aver criticato Dayane in casa, mentre durante la putata è rimasto in silenzio. L’attore non ha esitato a rispondergli a tono.