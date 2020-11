Lite di fuoco tra Tommaso e Francesco al GF Vip: “Adesso è guerra, mi strozzo da solo” (VIDEO)

Quella che sembrava essere l’amicizia più solida di questa edizione del GF Vip pare stia cominciando a sgretolarsi. Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, infatti, hanno avuto una lite molto accesa questa notte.

Tutto è partito dal chiarimento che il figlio di Alba Parietti ha voluto ottenere con Dayane Mello. Tale cambio repentino di atteggiamento ha innervosito l’influencer, il quale si è pentito di aver difeso così a spada tratta il suo amico.

Lo sfogo di Tommaso

Tommaso e Francesco hanno avuto un’accesa lite questa notte al GF Vip. Zorzi non ha gradito il fatto che Oppini si sia chiarito con Dayane dopo averla pesantemente criticata. Il giovane influencer si è sfogato con Stefania e Giulia in camera da letto ed ha detto che non si sarebbe mai esposto così tanto se avesse saputo che sarebbe andata a finire in questo modo. D’ora in poi, dunque, sarà guerra con l’ex amico.

Mentre i tre chiacchieravano, però, nella stanza è entrato Francesco. A quel punto, allora, Tommaso ha colto la palla al balzo per attaccarlo. Il ragazzo ha detto di essere molto deluso dal comportamento del suo amico. A suo avviso, non è possibile che due persone se le cantino e se le suonino di santa ragione, per poi fare pace subito dopo. A causa dei diverbi tra la Mello e Oppini, infatti, Zorzi ha rinunciato al rapporto con la modella, per schierarsi completamente dalla parte del suo amico. (Clicca qui per il video)

La lite tra Zorzi e Francesco

Il figlio di Alba, allora, ha detto al suo compagno d’avventura che nessuno lo ha obbligato a schierarsi dalla sua parte. Queste parole hanno fatto perdere completamente le staffe a Tommaso, il quale ha reso la lite contro Francesco davvero infuocata. Il giovane ha detto di essere troppo nervoso, al punto che si sarebbe “strozzato” da solo. Le due donne presenti in stanza hanno provato a mediare la situazione. Dopo poco, però, è entrata anche Dayane.

La Mello ha provato a rassicurare Tommaso dicendogli di non averlo giudicato in modo negativo per essersi schierato con Francesco. Lei è una donna matura che, sicuramente, non si sofferma su queste sciocchezze. La situazione sembrava essere rientrata ma, n seguito, Zorzi ha continuato a mostrare un certo risentimento, in quanto si sente profondamente offeso da tutta questa situazione.