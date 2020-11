GF Vip, Maurizio Costanzo al veleno sui concorrenti: “Poveretti, Patrizia De Blanck badante” (VIDEO)

Nella puntata di Casa Chi, realizzata martedì 10 novembre, è stato intervistato anche Maurizio Costanzo, il quale ha commentato in modo molto sarcastico alcuni concorrenti del GF Vip. Il giornalista ha preso di mira parecchi di loro, specie per quanto riguarda delle dinamiche che si sono venute a creare.

Durante tale puntata, inoltre, è intervenuto anche Alfonso Signorini, il quale ha fatto spoiler in merito a quello che accadrà nel reality show nelle prossime settimane. A quanto pare, ci sarà un ricambio di concorrenti davvero entusiasmante.

I commenti di Maurizio Costanzo sui concorrenti del GF Vip

Maurizio Costanzo è stato chiamato a commentare il GF Vip e alcune dinamiche che si sono venute a creare in casa. La prima protagonista del reality show ad essere chiamata in causa è stata Maria Teresa Ruta. La giornalista Azzurra Della Penna ha chiesto al suo interlocutore di commentare il rapporto che ha con la showgirl. Costanzo ha un po’ ironizzato sulla questione dicendo di essere stato il primo a dirle di andare in analisi per poter superare un grosso trauma avuto da giovane. Ad ogni modo, tra di loro è rimasto un rapporto alquanto disteso.

Su Guenda, invece, ha detto di reputarla una bravissima pianista, tuttavia, non è sembrato molto dell’idea che la ragazza possa continuare la sua carriera nel mondo della televisione. Il giornalista ha detto che è difficile avere un giudizio complessivo dei “poveretti” chiusi nella casa di Cinecittà. La sua espressione ha fatto sorridere tutti i presenti in collegamento ed anche gli spettatori. (Continua dopo il video)

https://www.instagram.com/tv/CHavM3Og1Me/

Gli spoiler di Alfonso Signorini

Maurizio Costanzo, poi, ha anche detto di augurarsi che i concorrenti del GF Vip vengano pagati bene, altrimenti non si spiegherebbe la loro partecipazione. L’ultima protagonista presa di mira dal marito di Maria De Filippi è stata Patrizia De Blanck. Parpiglia ha chiesto al giornalista se vedesse bene la contessa come concorrente di un ipotetico GF Vip senior. Costanzo ha risposto in modo affermativo e poi ha detto che vedrebbe bene la donna a ricoprire i panni di badante di Giovanni Toti.

Durante la puntata, poi, è intervenuto anche Signorini, il quale ha spiegato che dal 20 novembre, le puntate del reality show verranno dimezzate, pertanto, si andrà in onda solo di lunedì. Inoltre, è confermato l’ingresso di 9 nuovi vip tra fine novembre e metà dicembre. Tra di loro potrebbero esserci anche Cristiano Malgioglio e Andrea Iannone.