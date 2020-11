Stefano Bettarini ci ripensa e si scaglia contro il GF Vip: ‘Mi sento preso in giro, pedina di un gioco al rialzo dello share’

Dopo aver accettato la squalifica per bestemmia, Stefano ci ha ripensato e ha mosso delle accuse molto forti al programma condotto da Alfonso Signorini

GF Vip: Stefano Bettarini squalificato per bestemmia

Nell’ultima puntata andata in onda di Grande Fratello Vip è successa una cosa molto particolare e inaspettata. Dopo appena tre giorni dal suo ingresso, Stefano Bettarini è stato squalificato per bestemmia. Nel web se ne parlava da giorni. Infatti, in un momento di relax e di chiacchiere l’ex calciatore si è lasciato sfuggire un’espressione infelice.

Alfonso Signorini ha detto chiaramente che non se lo sarebbe mai aspettato dal momento che Bettarini era al suo ottavo reality. Lui ha accettato serenamente la decisione del Grande Fratello Vip dicendo che era d’accordo, che sono cose che non vanno dette e si è scusato. Tuttavia, pare che qualche ora dopo abbia cambiato idea. Infatti, con un post su Instagram Stefano si è scagliato pesantemente contro il programma.

Stefano Bettarini contro il programma: ‘Preso in giro, pedina in un gioco al rialzo dello share’

Nessuno in Casa si aspettava la squalifica del Betta e tutti erano molto contenti del suo ingresso che aveva portato nuova energia a tutti. Qualcuno si era accorto della sua espressione ma trattandosi di “marosca” non pensavano che fosse una bestemmia. Qualche ora dopo la fine del programma, Stefano Bettarini ha ripensato al provvedimento e ha cambiato idea. Per lui non è più una cosa giusta.

Nel suo post l’ex gieffino ha detto di essere stato cacciato per un’espressione colorita, per una parolaccia. Ma non è una bestemmia. “Madosca” lui l’ha sentito dire spesso e l’ha usato come intercalare toscano. È una storpiatura di un’altra parola fatta apposta per evitare la censura sociale, per non risultare offensivi. Stefano ha scritto che non voleva assolutamente essere irrispettoso verso una religione che poi è la sua.

Per questi motivi trova che la squalifica sia esagerata. Non solo, ma dopo 21 giorni di isolamento e ben 5 tamponi si sente preso in giro. Sente di essere stato usato dal programma come “una pedina in un gioco al rialzo dello share”. (Continua dopo il post)

In molti nei commenti sono stati d’accordo con lui. C’è chi al GF Vip ha alzato le mani e non ha subìto nessun provvedimento. Questa differenza di trattamento è molto fastidiosa. Voi che cosa ne pensate?