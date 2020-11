Il Paradiso delle signore spoiler 13 novembre: Adelaide vicina alla verità, passione tra Armando e Agnese

L’ultima puntata della settimana del Paradiso delle signore, quella di venerdì 13 novembre, sarà caratterizzata da momenti pieni di passione. Il primo riguarderà sicuramente Armando e Agnese che, finalmente, decideranno di liberarsi dei freni inibitori che si sono imposti.

Adelaide, dal canto suo, sarà sempre più vicina a scoprire la verità sul rapporto tra Umberto e Federico. Vittorio, invece, verrà profondamente deluso da Pietro che, ancora una volta, si rivelerà uno scansafatiche.

Spoiler 13 novembre: Adelaide vicina alla verità

Nella puntata del 13 novembre del Paradiso delle signore vedremo che Agnese e Armando saranno davvero molto in sintonia. La sarta, però, non potrà fare a meno di mostrare un po’ di preoccupazione per quanto accaduto al cinema. La donna comincerà a temere che qualcuno l’abbia vista e questo la renderà parecchio agitata. Adelaide, invece, continuerà ad indagare sul rapporto tra Umberto e Federico. La contessa, ormai, sarà sempre più vicina a scoprire tutto, il vaso di Pandora sta per essere scoperchiato.

In caffetteria, intanto, si verificherà un pasticcio. I tre soci lavoreranno duramente per cercare di soddisfare la richiesta dei membri del Circolo in merito alla nuova fornitura di dolci, che dovrà essere pronta per l’incontro benefico. Marcello e Salvatore, però, faranno un piccolo guaio che agiterà parecchio Laura. Tuttavia, in questa circostanza la fanciulla non vorrà essere coinvolta e chiederà ai due soci di sbrigare la faccenda da soli.

Scoppia la passione al Paradiso delle signore

I due ragazzi, però, non riusciranno a risolvere il problema da soli, ma saranno Armando e Agnese a trovare una soluzione. Dopo aver appianato la situazione in caffetteria, i due piccioncini decideranno di non opporre più resistenza ai loro sentimenti. Per tale motivo, si lasceranno andare completamente al loro istinto. Nel frattempo, al Paradiso delle signore, nella puntata del 13 novembre, Vittorio verrà a conoscenza di una spiacevole notizia.

Nonostante i suoi tentativi di rimettere in sesto la vita di Pietro e condurlo sulla retta via, la situazione sta prendendo una piega differente. Il giovane, infatti, continuerà a fare danni e a disobbedire alle direttive imposte dal suo responsabile Armando. Conti, dunque, verrà a conoscenza del fatto che il ragazzo sia uno scansafatiche e c’è davvero poco da fare per riuscire a recuperare la situazione. Come prenderà Beatrice questa nuova sconfitta che riguarda suo figlio? Lo scopriremo nelle prossime puntate.