Lite a Pomeriggio Cinque, donna irrompe in studio: la reazione di Barbara D’Urso (VIDEO))

Irruzione a Pomeriggio Cinque

Essendo in diretta, a Pomeriggio Cinque spesso ci si può imbattere a degli inconvenienti. Qualcosa del genere è accaduta nell’appuntamento andato in onda lo scorso martedì 10 novembre 2020, quando è scoppiata una lite violenta.

Qualcosa di molto forte che ha lasciato basito i telespettatori da casa, ma soprattutto la conduttrice napoletana Barbara D’Urso. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto in trasmissione.

Il botta e risposta tra don Mario e Barbara D’Urso

Dopo aver ricevuto numerose segnalazioni sui suoi canali social, Barbara D’Urso ha deciso di dare la parola a don Mario, prete di Agnadello, piccolo comune in provincia di Cremona. In collegamento con Pomeriggio Cinque, il parroco ha voluto replicare a coloro che lo hanno criticato.

Tutto è partito dalle affermazioni fatte dall’uomo di chiesa durante un’omelia scatenando non poche polemiche. Il prete, infatti, avrebbe definito i gay delle persone che sono malate e hanno disturbi psicologici. Chi segue Lady Cologno sa perfettamente che da anni è vicina al mondo Lgbt e per tale ragione ha sempre dato voce a tutti. Quindi, la professionista partenopea ha chiesto chiarimenti a don Mario.

Donna irrompe a Pomeriggio Cinque: la D’Urso le dà la parola

In collegamento a Pomeriggio Cinque, don Mario ha detto: “Non sono contro i gay, ma contro la pratica dell’omosessualità. C’è ancora molta confusione. I rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso non sono scorretti”. Ma la padrona di casa Barbara D’Urso non ha per nulla accettato le considerazioni del parroco, infatti ha replicato così: “Io sono credente, vado a messa e prego la Madonna. E sono contenta che il Papa abbia aperto alle coppie gay“. Nel luogo dove era presente la giornalista di Videonews e lo stesso prete, c’era qualcuno che non accetta le parole dell’uomo di chiesa cremonese. Infatti, mentre quest’ultimo stava parlando una signora è intervenuta in modo brusco.

La presentatrice, non sapendo cosa stesse succedendo, le ha immediatamente dato la parola: “Un altro parroco non mi ha voluto confessare perché sono separata”. Subito dopo, dopo le varie pressioni da parte di Carmelita, don Mario ha chiesto scusa agli omossessuali commentando: “Chiedo scusa se qualcuno si è sentito offeso”. Ecco il video in questione: