Uomini e Donne, Giulio Raselli torna a parlare di Giulia D’Urso: i veri motivi dell’addio

La coppia che si era formata nel programma di Maria De Filippi si è separata qualche tempo fa. L’ex tronista è tornato sull’argomento in una diretta Instagram

Uomini e Donne: Giulio Raselli torna a parlare di Giulia D’Urso

Giulio Raselli ha partecipato a Uomini e Donne in qualità di corteggiatore di Giulia Cavaglia, ve lo ricordate? In quell’occasione ha colpito la ragazza a livello estetico, ma poi non è stato scelto. A quel punto Giulio ha deciso di vivere un’altra esperienza, quella da tentatore a Temptation Island per poi accettare l’offerta della redazione e diventare tronista.

Nel suo percorso ci sono state due ragazze che l’hanno colpito: Giovanna Abate e Giulia D’Urso. Con quest’ultima la differenza si è notata dal suo arrivo. Infatti, alla fine ha scelto lei ammettendo di essersi innamorato. Dopo appena due settimane la coppia ha deciso di andare a convivere a Valenza, ma dopo alcuni mesi hanno improvvisamente deciso di porre fine alla loro relazione.

Nonostante sui social si mostrassero molto complici, non avevano mai nascosto di litigare spesso. I fan pensavano fossero litigi di coppia ordinari, ma evidentemente non era così. Giulio e Giulia hanno deciso di mettere un punto definitivo per incompatibilità caratteriali. Ma recentemente l’ex tronista è tornato sull’argomento.

Giulio e Giulia: i veri motivi dell’addio

Ieri sera Giulio ha fatto una diretta Instagram con i suoi fan e il primo argomento di cui gli hanno chiesto è stato ovviamente Giulia. L’ex tronista ha detto che le cose non sono cambiate, che non ha problemi a riparlarne ma “semplicemente caratterialmente non eravamo fatti per stare insieme“. C’erano troppi scontri perchè erano troppo simili e uno voleva sempre prevalere sull’altro senza mai fare un passo indietro.

Ecco spiegato perchè spesso Giulia andava in Puglia dai suoi genitori. Non solo per stare con la sua famiglia ma perchè i litigi con Giulio erano molto pesanti e frequenti. Al momento i rapporti tra i due sono buoni anche se non si sentono spesso.

Hanno, però, collaborato per un progetto di lavoro insieme, quindi probabilmente i loro rapporti continueranno per quel motivo. Adesso Giulia ha trovato casa nuova a Milano, dove vive da tanti anni e sembra proprio che tra i due non ci sia possibilità di recupero.