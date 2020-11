Oroscopo 12 novembre 2020: buone opportunità lavorative per Acquario, Gemelli in ripresa

L’Oroscopo del 12 novembre esorta i nati sotto il segno dei Gemelli a darsi da fare un po’ di più nel lavoro e a risolvere alcune questioni sentimentali in sospeso. Gli Acquario, invece, vivranno una bella ripresa professionale

Previsioni 12 novembre da Ariete a Vergine

Ariete. Oggi sarà davvero difficile provare a dissuadervi dalle vostre azioni. Siete sicuri di voi e convinti di avere il mondo in una mano. Cercate, però, di non essere troppo spavaldi, specie nel rapportarvi con situazioni che non conoscete abbastanza. Nel lavoro dovete valutare attentamente le prossime mosse, non siate precipitosi.

Toro. In questi giorni sentite un forte bisogno di libertà. Allo stesso tempo, però, sarete molto restii a concederla alle persone che vi sono accanto. Cercate di no tirare troppo la corda. Vi sentite forti e invulnerabili e questo potrebbe spingervi ad assumere atteggiamenti arroganti. Prestate attenzione sul lavoro.

Gemelli. Dopo alcuni giorni un po’ difficili dal punto di vista sentimentale, a partire da oggi recupererete terreno. Se c’è qualcosa che non va, potrete parlarne con calma e trasparenza. Dal punto di vista lavorativo, invece, è opportuno prendere delle decisioni, ma non siate frettolosi.

Cancro. L’Oroscopo del 12 novembre vi esorta a prestare molta attenzione alla sfera amorosa. Potreste essere tentati a cadere in discussioni inutili, che comprometterebbero il vostro rapporto. Dal punto di vista lavorativo, invece, è opportuno fare un resoconto di ciò che è accaduto nell’ultimo periodo e prenderne atto per migliorare.

Leone. In questo momento potreste essere oggetto di disturbo per qualcuno. Per tale motivo, siete esposti e vulnerabili agli attacchi altrui, specie per quanto riguarda la situazione lavorativa. Tali preoccupazioni potrebbero riversarsi anche nella sfera sentimentale, siate cauti.

Vergine. I nati sotto questo segno si stanno dando molto da fare dal punto di vista lavorativo. Allo stesso modo, però, sentono di non essere ricompensati come meriterebbero. Questo, naturalmente, può condurre verso un senso di frustrazione, ma non preoccupatevi è una fase passeggera.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Nella giornata odierna sentite un forte bisogno di stare in armonia e in pace con gli altri. Non importa di chi sia la ragione, fareste di tutto pur di riappacificarvi con una persona cara. Questo, però, a lungo andare potrebbe portare verso un senso di frustrazione. Nel lavoro dovete essere un po’ più duri.

Scorpione. Oggi vi sentite forti e tenaci in amore. Cercate, però, di non trasformare in morbosità i vostri rapporti personali. L’Oroscopo del 12 novembre vi consiglia di tenere a bada la gelosia. Nel lavoro siete attratti dalle sfide, pertanto, potreste essere tentati ad accettare un nuovo incarico solo per dimostrare quanto valete realmente.

Sagittario. Momento molto positivo per quanto riguarda il lavoro. Se siete in attesa di un grande cambiamento, a partire da questi giorni potrete realizzarlo. Dal punto di vista sentimentale, invece, è opportuno fare delle riflessioni. Non continuate a cimentarvi in rapporti che non vi rendono sereni.

Capricorno. L’Oroscopo del 12 novembre mette in luce una certa voglia di emergere e di consolidare il vostro rapporto sentimentale. In molti potrebbero essere spinti a valutare di mettersi in gioco e di fare passi importanti, tuttavia, assicuratevi che il partner sia sulla stessa lunghezza d’onda. Nel lavoro dovete avere pazienza.

Acquario. Dal punto di vista sentimentale sono favorite le relazioni nate in questo periodo. Le coppie stabili, invece, dovranno trovare il modo per rendere un po’ più stuzzicante il rapporto di coppia. Sul fronte lavoro, invece, ci sono dei cambiamenti in vista, valutate la possibilità di cimentarvi in un’attività in proprio.

Pesci. Vi sentite pieni di voglia di fare e di ideali. Tuttavia, è necessario che questi pensieri vengano trasformati in azione, o rischierete di perdere di credibilità. In amore vi sentite particolarmente emotivi e questo potrebbe causarvi qualche problema. Siate un po’ più pratici.