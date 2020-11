GF Vip, Dayane Mello e Francesco Oppini si chiariscono, ma Tommaso Zorzi non ci sta: il duro sfogo dell’influencer

Tommaso non ha accettato il chiarimento tra Dayane e Francesco. I due hanno discusso di nuovo, ecco che cosa si sono detti

GF Vip: Dayane Mello e Francesco Oppini si chiariscono

Non è stata una puntata facile quella di lunedì scorso del Grande Fratello Vip per Francesco Oppini. Per lui ci sono state molte emozioni, con Tommaso Zorzi, con la madre Alba Parietti e anche nello scontro con Dayane Mello. In diretta hanno litigato pesantemente, lui l’ha accusata di andare nel letto di tutti e di essere falsa e calcolatrice.

Ebbene, se dopo la puntata i due avevano deciso di non parlarsi più, all’improvviso Dayane ha cercato un chiarimento. La modella ha scritto una lettera a Francesco, lui l’ha letta in silenzio senza svelarne il contenuto e poi ha deciso di parlarle di persona. Si è scusato per l’espressione che l’ha offesa. Lui non voleva dire che va a letto con tutti, voleva dire che si avvicinava a tutti per convenienza nel gioco. Anche Dayane si è scusata per come si è comportata durante la puntata.

Alla fine Francesco ha riconosciuto il bel gesto da parte della ragazza anche perchè non può cancellare i bei momenti passati insieme. Ovvio, però, che non può più esserci il rapporto che c’era prima. Questo confronto, tuttavia, ha fatto molto arrabbiare Tommaso Zorzi. Ecco che cosa è successo dopo.

Tommaso Zorzi si scaglia contro Francesco Oppini: ‘Come hai potuto fare pace in due secondi?’

Dopo l’episodio del chiarimento tra Dayane e Francesco, Tommaso si è ritirato da solo fuori in giardino al freddo. Francesco l’ha raggiunto provando a coinvolgerlo, chiedendo che cosa gli andasse di fare insieme.

Ma l’influencer è sbottato: “Dopo tutto quello che vi siete detti in puntata e in queste settimane in Casa, come è possibile che abbiate fatto pace in due minuti?“. Francesco ha detto che non si tratta di una pace, si tratta di un chiarimento per il quieto vivere in Casa ma che le cose tra loro non cambiano.

Tommaso, però, era molto arrabbiato e non ha capito come l’amico possa aver dato retta alla “letterina” scritta da Dayane. L’influencer è rimasto molto deluso e pensa che ci sia “falsità everywhere“. Tommaso e Francesco alla fine hanno fatto una scommessa: secondo l’influencer Dayane riuscirà a raggirare di nuovo Francesco, secondo l’opinionista sportivo non tornerà nulla come prima. Chi avrà ragione?