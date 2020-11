Alba Parietti a cuore aperto sul figlio Francesco: poi le parole su Alessia Fabiani e Dayane Mello

Alba Parietti ha rilasciato un’intervista raccontando il rapporto con il figlio. Poi ha avuto qualcosa da dire sull’ex fidanzata e su Dayane

GF Vip: Alba Parietti a cuore aperto sul figlio Francesco

Lunedì 9 novembre Alba Parietti ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip. Nonostante Francesco Oppini volesse staccarsi dai genitori e trovare nuove opportunità lavorative, Alfonso Signorini ha coinvolto spesso la mamma. Lei ha sempre difeso il figlio attraverso i social, ma è stata anche dura quando era necessario esserlo.

Nella Casa, Alba Parietti prima si è confrontata con Tommaso Zorzi, poi ha avuto modo di parlare con Francesco. Il loro rapporto è bello, ma conflittuale. Francesco ne ha parlato nella Casa negli ultimi giorni e ha capito che deve essere più morbido con sua madre, dirle che le vuole bene, portarla fuori a cena. A sorpresa, inoltre, nel loro incontro di lunedì sera lui le ha confessato che ha voglia di diventare padre e che Cristina è la persona giusta.

A distanza di qualche giorno da quell’incontro, Alba Parietti ha rilasciato un’intervista sul settimanale Chi. La showgirl ha detto di essere rimasta incinta quando aveva solamente 19 anni, dopo appena tre mesi di relazione con Franco Oppini. Per questo lei e Francesco sono praticamente cresciuti insieme e lo ha visto per tanto tempo più come un fratello, un compagno di giochi piuttosto che un figlio.

Il rapporto con Alessia Fabiani e le parole su Dayane Mello

Nella vita di Francesco c’è stato un episodio tragico, ovvero l’incidente stradale che ha tolto la vita alla sua fidanzata Luana. Ebbene, in quel periodo Alba è stata molto vicina al figlio ma detto che secondo lei “l’inferno non può essere più brutto di così“.

Francesco non è stato fortunato in amore nemmeno con Alessia Fabiani. Quando si sono conosciuti lui era molto giovane e la storia non è andata bene. Lui ne ha parlato nella Casa e Alba Parietti ha voluto precisare che ha tutti i motivi per non amare quella ragazza. “Faccio fatica a capire perchè è stata con mio figlio e poi si è fidanzata con il suo migliore amico“, ha detto alla rivista di Alfonso Signorini.

Buone parole, invece, le ha riservate a Dayane Mello. Per Alba lei è di una bellezza assoluta e non pensa che Francesco non la noti avendola in Casa tutto il giorno. Ma l’amore che prova per Cristina fa passare tutto questo in secondo piano.