Maurizio Costanzo rimprovera Pierpaolo Pretelli: “Gli ho detto di smetterla”

Maurizio Costanzo rimprovera Pierpaolo Pretelli

In questa quinta edizione del Grande Fratello Vip si è fatto conoscere è Pierpaolo Pretelli. Quest’ultimo ha attirato l’attenzione del pubblico grazie al suo presunto suo flirt con Elisabetta Gregoraci. Un’amicizia speciale per la quale il ragazzo ha anche sofferto tanto. Nonostante varie incomprensioni e tira e molla, questa coppia continua a far sognare i fan che addirittura hanno creato una pagina social dal nome I Gregorelli.

Lex Velino di Striscia la Notizia si è fatto notare anche per le sue imitazioni. Ad esempio, quelle di Alfonso Signorini, Maurizio Costanzo e Cristiano Malgioglio. E proprio il marito di Maria De Filippi sul Pretelli ha espresso un suo parere. Ospite a CasaChi, pare che l’imitazione del giornalista romano fatta da Pierpaolo, non sia piaciuta al diretto interessato. Per questo motivo l’81enne lo ha rimproverato così: “Gli ho detto di finirla, infatti non la sta facendo più”.

Il giornalista vorrebbe tanto un Grande Fratello Vip Senior

Intervenuto a CasaChi, Maurizio Costanzo è tornato a parlare di una sua vecchia idea. In pratica, il giornalista vorrebbe organizzare il Grande Fratello Vip Senior, ossia un’edizione del reality show con concorrenti anziani. “Mi piacerebbe molto, però non lo faranno mai”, ha affermato il marito di Maria De Filippi. Mediaset dopo tale affermazioni ci farà un pensierino?

Ricordiamo che al momento nella casa più spiata d’Italia c’è la Contessa Patrizia De Blanck che qualche giorno fa ha compiuto 80 anni. Ma non è finita qui, infatti l’81enne ha in mente già un cast tutto suo: oltre alla nobildonna, ci sono Cristiano Malgioglio e Lino Banfi. Ma il giornalista vedrebbe bene anche Alfonso Signorini, attuale conduttore della versione Vip.

Maurizio Costanzo ringrazia Maria Teresa Ruta

Dopo aver parlato a lungo di Pierpaolo Pretelli e della Contessa Patrizia De Blanck, Maurizio Costanzo ha detto la sua anche su un’altra inquilina della casa del Grande Fratello Vip 5. Si tratta di Maria Teresa Ruta, che il giornalista capitolino conosce molto bene. Infatti, lunedì scorso nella puntata in diretta su Canale 5 la donna , ha ringraziato il marito di Maria De Filippi.

Quest’ultimo, anni fa fu uno dei primi a capire che la gieffina non stesse bene psicologicamente, una circostanza dovuta ad un tentativo di stupro. In quell’occasione l’81enne le consigliò di prendersi una pausa per se stessa. Quindi Costanzo l’ha voluta ringraziare così: “Mi fa piacere che mi abbia ricordato. Ho anche avuto ospite Guenda, è una bravissima pianista”.