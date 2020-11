GF Vip, Antonella Elia e Pupo: ecco che cosa pensano davvero dei concorrenti del reality

I due opinionisti hanno rilasciato un’intervista dando i voti ai concorrenti. Ecco che cosa pensano davvero di loro

GF Vip: Antonella Elia e Pupo danno i voti ai concorrenti

La quinta edizione del Grande Fratello Vip è arrivata solamente dopo pochi mesi dalla conclusione della quarta che ha visto il trionfo di Paola Di Benedetto. Alfonso Signorini e la produzione si sono messi al lavoro e hanno messo insieme un nuovo e avvincente cast di famosi. Accanto al conduttore da subìto, di nuovo, Pupo e a sorpresa Antonella Elia, la quale aveva partecipato al reality come concorrente poco tempo prima.

Nelle prime puntate Antonella Elia e Pupo si sono presi del tempo per studiare i concorrenti. Ma adesso, a distanza di due mesi dall’inizio del programma entrambi iniziano ad essere molto pungenti. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi i due opinionisti hanno dato i voti e hanno svelato che cosa pensano davvero dei vip del Grande Fratello Vip 5.

L’opinione sui concorrenti

Iniziamo da Pupo. Nella recente intervista rilasciata alla rivista diretta da Alfonso Signorini il cantante ha dato un bel 10 a Tommaso Zorzi e Patrizia De Blanck. La contessa, secondo lui, è “spettacolo”, mentre l’influencer è uno showman, brillante, veloce, ironico e spiazzante. Subito dopo troviamo nella sua classifica Maria Teresa Ruta e Stefano Orlando, seguite da Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Per Pupo lei è sincera e lui è stato bravo a sopportare la situazione.

Un 7 invece per Francesco Oppini e appena un 6 per Dayane Mello e Adua Del Vesco. Il cantante ha dato, infine, voti negativi a Enock, Andrea Zelletta e Massimiliano Morra. Non prendono posizione e non creano nulla nella Casa. Anche Antonella Elia è d’accordo su questo trovando in loro dei “comodini incoerenti”.

Un bel 3 secondo lei va dato a Patrizia De Blanck e un 4 se lo meritano Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. Antonella non sopporta Francesco Oppini, al quale ha dato 1 trovandolo un giocatore che vuole imporre le sue idee.

La showgirl, infine, ha dato un bel 10 a Tommaso Zorzi, d’accordo con il suo collega, perchè si rivede in lui e ci fa vivere fragilità, bellezza e creatività. 10 anche a Maria Teresa Ruta, la mamma che avrebbe voluto sempre avere. Appena la sufficienza per Adua, dal viso angelico ma che nasconde segreti, e Stefania Orlando porta a casa un 7 perchè è troppo pettegola.