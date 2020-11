Paolo Bonolis allontanato dal funerale di Gigi Proietti: finalmente tutta la verità

Flora Canto accusata di aver allontanato Bonolis dal funerale di Proietti

Giorni fa l’Italia ha saluto tato Gigi Proietti. La sua morte ha scosso tutti coloro che la seguivano in teatro e in televisione, ma in particolare coloro che hanno avuta la fortuna di lavorarci. Tra questi anche Enrico Brignano, suo allievo e considerato dal web suo degno erede. E proprio sull’attore romano si è scatenata una grossa polemica. Il motivo? Secondo dei filmati che girano in rete che mostrano le esequie del Maestro, sarebbe apparso come se Flora Canto, compagna di Brignano, avesse fatto un gesto a Paolo Bonolis.

Quest’ultimo, nel frattempo stava consolando il collega, molto scosso dalla perdita del suo mentore. Dalla clip in questione sembrerebbe come l’attrice avesse chiesto al mattatore di Avanti un altro di allontanarsi, per via dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Un gesto che non è stato stato digerito dal popolo del web.

La compagna di Enrico Brignano smentisce tutto

Dopo essere venuta a conoscenza delle voci in questione, Flora Canto si è detta particolarmente scossa. Inoltre, la compagna di Enrico Brignano si è detta dispiaciuta per ciò che è successo.

“Ma secondo voi io potrei mai allontanare il signor Bonolis, nostro grande amico, per colpa del Covid, considerando anche che Paolo, Enrico e io siamo le persone più tamponate della terra perché facciamo programmi televisivi? Quando scrivete cretinate soprattutto inerenti a funerali e Covid, rifletteteci”, ha tuonato l’attrice capitolina.

Lo sfogo social di Flora Canto

Ma lo sfogo di Flora Canto non è finito qui. La compagna di Enrico Brignano ha asserito che il senso del gesto che è stato fortemente frainteso. Per questo motivo la professionista ha voluto dire la sua.

“Al funerale di Gigi Proietti c’è stato un momento in cui Paolo Bonolis si è avvicinato a Enrico per consolarlo. In quell’istante Paolo ha detto a Enrico: …prima o poi tocca a tutti’. E io,ho detto: ‘A Pa’, non lo dire manco per scherzo… Faccio un gesto con la mano e dico: ‘Non lo dire neanche per scherzo che mi sento male’”, ha ribadito l’attrice sui suoi canali social. Dopo le dichiarazioni della donna arriverà anche la versione del mattatore di Avanti un altro? A questo punto non rimane che attendere.