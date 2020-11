Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi hanno un segreto al GF Vip: la showgirl fa una strana richiesta agli autori

L’ingresso nella casa del GF Vip di Giulia Salemi ha scombussolato un bel po’ gli equilibri dei vari protagonisti, specie di Elisabetta Gregoraci. Stando a quanto emerso dal settimanale Chi, pare che le due dame custodiscano un segreto risalente a tre anni fa.

In effetti, il percorso di Elisabetta è pieno di incongruenze e di questioni non perfettamente scardinate. Ad acuire ulteriormente la polemica ci ha pensato la diretta interessata che, in queste ore, ha fatto una strana richiesta agli autori del reality show.

Lo strano legame tra Elisabetta e Giulia Salemi

Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi sembrano aver legato parecchio durante questi giorni all’interno della casa del GF Vip. Tale situazione, però, risulta un po’ strana per i giornalisti del settimanale diretto da Alfonso Signorini. In un articolo presente sul numero di questa settimana del giornale si parla di un presunto segreto custodito gelosamente dalle due dame. Nello specifico, tre anni fa, la Salemi fu invitata a casa di Elisabetta e di Flavio Briatore.

Tale incontro, però, pare non si sia concluso esattamente nel migliore die modi, sta di fatto che l’influencer sarebbe andata via lasciando la casa in un modo alquanto brusco. Questo, dunque, sta lasciando intendere che tra le due donne sia accaduto qualcosa che non è stato ancora rivelato. A fomentare ulteriormente i sospetti sul passato di Elisabetta è stata la diretta interessata.

La richiesta della Gregoraci agli autori del GF Vip

La Gregoraci, infatti, in queste ore ha fatto una richiesta agli autori del GF Vip. Nello specifico, ha chiesto loro di non far volare più aerei sulla casa che la riguardano. Il vincolo della concorrente, però, sembra essere riferito solo ai messaggi d’amore. Ma per quale motivo la donna è così reticente sulla sua vita privata? Durante una conversazione tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi, la prima ha confessato l’esistenza di un contratto matrimoniale con il suo ex.

Questi, però, non sembrano essere gli unici segreti della dama. Alfonso Signorini, nella puntata di Casa Chi del 10 novembre, ha spiegato che, anche se Stefano Bettarini è stato squalificato, l’ex calciatore tornerà a far parlare di sé per alcune dinamiche che riguardano Elisabetta. Tra i due, infatti, sembra esserci stato qualcosa di più, ma la donna ha chiesto velatamente all’ex concorrente di tacere. A quanto pare, non vuole che ciò che è accaduto realmente tra loro venga a galla.