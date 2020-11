Uomini e Donne anticipazioni oggi: il ritorno di Riccardo Guarnieri, eliminazioni a sorpresa di Davide

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne, giovedì 12 novembre, rivelano che ci sarà il ritorno trionfale nel parterre di Riccardo Guarnieri. La messa in onda comincerà anche con un altro annuncio inaspettato, ovvero, Tina Cipollari sarà in collegamento video in quanto è stata a contatto con un soggetto positivo al Covid.

In seguito si parlerà di Gemma e di Biagio. La parola, poi, passerà a Davide. La conduttrice manderà in onda le sue recenti esterne e poi il ragazzo provvederà ad eliminare inaspettatamente alcune corteggiatrici.

Anticipazioni oggi: Gemma esce con Biagio

Stando a quanto emerso da Il Vicolo della news, le anticipazioni di Uomini e Donne svelano che oggi vedremo Riccardo tornare in studio. Il cavaliere non è riuscito a coronare il suo sogno d’amore con Ida Platano, pertanto, si dirà pronto ad incontrare la donna della sua vita. Tina sarà in collegamento video, ma questo non le impedirà di intromettersi nelle questioni che riguardano Gemma. La dama, infatti, dirà di essere uscita nuovamente con Biagio.

Quest’ultimo, però, continuerà a fare il farfallone in giro, in quanto è uscito anche con Sabina. Il cavaliere dirà di essere molto vicino ad una scelta. Molto presto, dunque, comunicherà con quale dama vuole approfondire la conoscenza. Biagio chiederà alle dame ancora una settimana di tempo, al termine della quale farà il suo grande e atteso annuncio. In seguito, si parlerà del trono classico e, in particolar modo, del percorso di Davide Donadei.

Davide fa eliminazioni a Uomini e Donne

Il tronista siederà al centro dello studio e dirà di essere uscito in esterna con Silvia. Tra i due, però, le cose non sembrano essere andate nel modo sperato, sta di fatto che lui la eliminerà durante la messa in onda. L’uscita con Valeria, invece, è andata decisamente meglio. Tale situazione infastidirà molto sia Beatrice sia Chiara. Le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne svelano che la prima dirà di non averlo pensato durante la settimana. La ragazza ammetterà che, a causa del suo comportamento, è come se la sua attenzione stesse scemando.

Chiara, invece, si dirà particolarmente delusa in quanto crede che il tronista stia giocando e si stia comportando allo stesso modo con tutte. Davide, però, smentirà queste accuse e dirà che, in cuor suo, una preferenza ce l’ha, ma per il momento non vuole ancora rivelarla. A tal proposito, coglierà la palla al balzo per eliminare un’altra ragazza, ovvero, Rossana.