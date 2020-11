Bianca Guaccero umiliata davanti a tutti: “Hai la faccia da campagnola…”

Bianca Guaccero umiliata su Instagram

A Detto Fatto, in settimana la padrona di casa Bianca Guaccero ha affrontato un argomento molto importante. Nello specifico, in trasmissione si è parlato dell’odio sui social network e sul fenomeno dei cosiddetti leoni da tastiera. E la professionista pugliese ne è l’esempio lampante. Infatti, la diretta interessata ha spesso ricevuto commenti offensivi e volgari sotto i post che condivide sui suoi canali social.

Affrontando questa tematica, la donna ha perso la palla al balzo per replicare a colui che fu recente le ha dato della campagnola davanti a tutti. La presentatrice, infatti, ha affermato di essere fiera e felice della suo viso e della sua personalità. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha detto nel programma pomeridiano di Rai Due.

La conduttrice di Detto Fatto replica agli haters

Nello specifico, durante la sua rubrica dedicata al gossip a Detto Fatto, l’ex gieffino Jonathan ha stilato una classifica dei personaggi del mondo dello spettacolo che hanno ricevuto e replicato agli attacchi degli haters ricevuti sui social network. In questa graduatoria oltre alla conduttrice di Domenica In Mara Venier ed Aurora Ramazzotti, c’è finita anche Bianca Guaccero.

Quest’ultima, infatti, di recente ha ricevuto un commento velenoso sotto un suo scatto in cui veniva insultata pubblicamente. La padrona di casa di Detto Fatto ha approfittato della situazione per rispondere: “Caro haters o cara haters. Sai cosa ti rispondo? Che io sono molto felice della mia faccia da campagnola, piuttosto io sarei molto infelice della tua faccia da…. Un abbraccio”. Ma non è finita qui, infatti la conduttrice ha continuato così: “Sempre più spesso diventiamo bersaglio dell’odio altrui”.

Bianca Guaccero ringrazia Selvaggia Lucarelli

Quando si parla di odio sul web e sui vari social, uno dei personaggi del mondo dello spettacolo più bersagliato dai leoni da tastiera è Selvaggia Lucarelli. Infatti, la blogger, giornalista e storica giurata di Ballando con le Stelle molto spesso riceve insulti ed offese.

Ma la donna non rimane a guardare, infatti prontamente denuncia alla polizia postale. In più, nonostante i suoi commenti e giudizi sono spesso taglienti, di recente ha elogiato la conduzione di Bianca Guaccero. E la professionista pugliese nel suo programma di tutorial l’ha ringraziata con la seguente battuta: “Mi fanno molto piacere i suoi complimenti ma mi fa strano. Non è che le hanno hackerato l’account?”.