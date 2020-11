Scoop a Uomini e Donne, cavaliere beccato su un sito di incontri: esistono dirette compromettenti (FOTO)

In queste ore è stato diffuso uno scoop inaspettato su un cavaliere di Uomini e Donne, accusato di essere presente su un sito di incontri. A diffondere la notizia è stata l’influencer Deianira Marzano, la quale ha annunciato anche quale sia il nome dell’incriminato.

Il ragazzo in questione è Alessio. I telespettatori si ricorderanno sicuramente di lui in quanto è recentemente uscito dallo studio insieme a Sara per potersi conoscere al di fuori. Le cose, però, non sembrano essere così chiare e limpide come sembra.

Alessio su di un sito di incontri

L’influencer Deianira Marzano ha annunciato che un cavaliere di Uomini e Donne sia stato beccato su un sito di incontri. Come anticipato, il ragazzo in questione sarebbe Alessio. Quest’ultimo si è reso protagonista di un gesto molto importante in una recente puntata del talk show, dal momento che ha chiesto a Sara di andare via insieme in quanto molto preso da lei. La donna è stata contentissima di accogliere questa richiesta. Per tale motivo, tutti i presenti in studio hanno applaudito e si sono mostrati particolarmente commossi dal bellissimo gesto.

A distanza di un po’ di giorni, però, è saltata fuori una notizia che sta mettendo in discussione la buona fede del protagonista. Diversi utenti del web hanno dichiarato di aver riconosciuto il giovane su di un noto sito di incontri, ma non è tutto. Il protagonista pare abbia inserito come immagine di profilo il cartellino che, solitamente, si usa nel programma di Maria De Filippi. (Continua dopo la foto)

Video compromettenti sul cavaliere di Uomini e Donne

Questa scelta, secondo il parere di Deianira Marzano, risulta alquanto ambigua. Il cavaliere, infatti, potrebbe aver adoperato il cartellino di Uomini e Donne sul sito di incontri per attrarre un maggior numero di donne o, semplicemente, per far capire di essere un personaggio “popolare”. Ad ogni modo, la Marzano ha anche aggiunto di essere venuta a conoscenza di videochiamate davvero compromettenti che riguarderebbero Alessio.

Ricordiamo che il cavaliere ha lasciato il parterre precisando di non essere innamorato della dama, ma di essere comunque intenzionato a conoscerla. Per il momento, il diretto interessato non è ancora intervenuto sulla vicenda per dare una spiegazione. Anche Sara si è trincerata dietro un rigoroso silenzio. Per tale ragione, non ci resta che attendere ancora un altro po’ prima di scoprire quali saranno gli sviluppi di questa vicenda.