Mara Venier rivela il suo profilo fake: fan increduli – FOTO

Già è accaduto in passato che Mara Venier avesse segnalato un account fasullo su Facebook, denunciando il tutto proprio sui social. Ora, la conduttrice ha lanciato di nuovo l’allarme affermando che un nuovo account fake è apparso su tiktok. Ovviamente, la presentatrice di Domenica In ha subito allertato i suoi seguaci, invitandoli a non seguire la pagina: “Non sono io, si spacciano per me, ha spiegato”. (Continua dopo la foto)

Mara Venier super attiva sui social

Come di sicuro in tanti sanno, Mara Venier è sempre molto attiva sui social. La moglie di Nicola Carraro non perde mai occasione per aggiornare i suoi fan, rendendoli partecipi delle sue giornate. Spesso, infatti, la vediamo alle prese con le faccende domestiche, o mentre magari prepara qualcosa di buono a suo marito. Altre volte, ancora si immortala dietro le quinte del suo amatissimo programma…

Beh che dire, come sempre la Zia Mara non si ferma mai. Ovviamente i fan apprezzano molto questa sua genuinità, visto che è proprio lei a gestire i suoi social. Inoltre, ama anche rispondere ai commenti, talvolta arrabbiandosi e rispondendo a malo modo a chi si permette di criticarla.

La denuncia della conduttrice di Domenica In

Un altro profilo fasullo che ha molti “seguaci” è apparso su TikTok e Mara Venier subito ha invitato i suoi fan ad aiutarla a bloccarlo. Sull’account fasullo sono stati caricati già diversi video a suo nome. Il profilo in questione è @zia.mara.venier e per ora è stato segnalato dal quello ufficiale di Mara. Infatti, la presentatrice ha scritto: “Questo profilo su TikTk è falso! Mara è solo su Instagram”.

La conduttrice di Rai 1 è stata costretta a precisare nuovamente che il suo unico profilo ufficiale è su Instagram. Come già detto in precedenza, circa un mese fa, la donna aveva già dneunciato l’accaduto ma in questo caso il profilo riguarda Facebook. Dando uno sguardo sul social network si è accorta che esistevano anche altri profili fake a suo nome e chiedendo aiuto ai propri follower ha chiesto di segnalarli, in mo che nessuno possa essere preso in giro.

Tanti vip nel mirino degli haters

Capita spesso che i personaggi dello spettacolo, tra cui anche Mara Venier sono bersagliati da haker che rubano le identità spacciandosi per loro. Ad esempio, in tale situazione si sono trovati anche Amedeus e sua moglie Giovanna Civitillo un pò di tempo fa. Anche Sabrina Salerno ha denunciato tale cosa e di recente anche Gerry Scotti.