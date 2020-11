Uomini e Donne, anticipazioni puntata del 12 novembre: il ritorno di Riccardo, Tina in quarantena

Quarto appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Manca un solo appuntamento al termine della settimana di programmazione di Uomini e Donne, il popolare dating show ideato e presentato da Maria De Filippi. Ricordiamo che il programma della rete ammiraglia Mediaset è giunto alla 25esima edizione.

Il numeroso pubblico di Canale 5 avrà modo, dopo lo sceneggiato iberico Una Vita Acacias 38 di vedere un altro episodio, il quarto e penultimo, dedicato anche stavolta al Trono classico e al parterre senior. Cosa accadrà nello studio 6 dell’Elios in Roma? Per tutti gli spoiler dettagliati concessi da Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Trono over: il ritorno di Riccardo Guarnieri, Tina in collegamento

Gli spoiler dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne, rivelano che il pubblico di Canale 5 avrà modo di vedere un ritorno inaspettato. Nello studio 6 dell’Elios in Roma si presenterà ancora una volta Riccardo Guarnieri. Quest’ultimo, senza Ida Platano sarà pronto a rimettersi in gioco e cercare la sua anima gemella.

Subito dopo si inizierà con Tina Cipollari in collegamento dalla sua abitazione perchè essendo stata a contatto con un positivo da Coronavirus ora è in quarantena fiduciaria. Come è prevedibile, si passerà a parlare di Gemma Galgani che in settimana è uscita di nuovo con Biagio. Il cavaliere, però, a sua volta è uscito anche con Sabina. L’uomo finalmente dirà che si prenderà altri giorni per decidere chi frequentare in esclusiva tra le due dame.

Trono classico: Davide elimina Silvia e Rossana

Le anticipazioni della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, svelano anche che Davide in settimana è uscito in esterna con la nuova corteggiatrice Silvia. Tuttavia più tardi la eliminerà. Poi è uscito anche con Valeria e questa cosa ha indispettito sia Beatrice che Chiara che in studio reagiranno in modo diverso. La prima dirà che non lo ha pensato molto questa settimana perchè non si sono sentiti nemmeno via messaggi.

La seconda, invece, si mostrerà delusa perchè il tronista non dà valore a ciò che fa e che fanno per lui e quest’ultimo fa le stesse cose con tutte. Il ragazzo, però, dirà che ha una preferenza a cui ha pensato di più in questi giorni, senza svelare per chi. Poi a grande sorpresa deciderà di eliminare pure Rossana.