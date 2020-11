Temptation Island, Anna in lacrime su IG: “Aspettavo un figlio da Andrea ma…” lui furioso fa minacce (FOTO)

Ieri sera, Anna Boschetti di Temptation Island ha registrato una diretta Instagram con Amedeo Venza in cui ha raccontato tutto ciò che è accaduto con Andrea. La donna si è detta molto provata per tutto quello che le è accaduto. Ad ogni modo, verso la fine della diretta, l’influencer ha svelato che Anna aspettava un figlio da Andrea.

Nell’apprendere tali parole, lei è scoppiata a piangere ed ha confessato che, purtroppo, la gravidanza non è andata a buon fine. Dopo poco, però, è intervenuto anche Andrea il quale ha reagito in modo furioso contro l’influencer.

Anna si sfoga su Instagram con Amedeo

Dopo la diretta IG di Andrea, Amedeo Venza ha voluto dare l’opportunità di parlare anche alla ex di lui. Anna ha raccontato tutto quello che è accaduto con il suo compagno dopo l’esperienza di Temptation Island. Nello specifico, si è soffermata sulla notte in cui Andrea si è chiuso nel suo ristorante, fino alle 4 del mattino, insieme ad una tentatrice del programma. Il ragazzo ha sempre asserito di non essere andato oltre con la giovane, ma la Boschetti reputa comunque imperdonabile il suo gesto.

A suo avviso, infatti, Battistelli non avrebbe saputo gestire qualche momento di notorietà, durante il quale molte donne hanno cominciato a corteggiarlo. Mentre la dama esponeva il suo pensiero, tra i commenti è intervenuto il suo ex. Andrea ha chiesto di poter intervenire ma, prima di farlo, Amedeo ha tirato in ballo la vicenda del figlio atteso da Anna. Lei è scoppiata in lacrime ed ha confessato.

Andrea furioso sulla questione del figlio

Anna ha detto di essere rimasta incinta di Andrea, ma purtroppo ha perso il figlio alla quinta settimana. Il tutto è accaduto molto tempo prima che i due prendessero parte a Temptation Island, ma Anna non l’ha ancora superata. Subito dopo, Venza ha dato l’opportunità di replica anche ad Andrea. Il ragazzo, però, ha violentemente attaccato l’influencer per aver toccato l’argomento e lo ha minacciato di divulgare notizie compromettenti sul suo conto.

Amedeo non si sarebbe dovuto permettere di divulgare questa informazione prima di chiedere il consenso di entrambi. Battistelli, infatti, ha detto che alcuni membri della sua famiglia non erano neppure a conoscenza di questa notizia. Venza si è scusato, ma si è difeso dicendo che la vicenda sarebbe comunque saltata fuori su qualche testata giornalistica. Successivamente, Anna è intervenuta nuovamente per dire al suo ex che non ci fosse nulla da vergognarsi nell’aspettare un figlio.