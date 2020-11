Oroscopo 13 novembre 2020: Vergine attenti, favoriti gli incontri per Bilancia

L’Oroscopo del 13 novembre 2020 esorta i Vergine ad essere un po’ più attenti sul lavoro. I Bilancia, invece, sono favoriti dal punto di vista sentimentale, mentre Capricorno verso un cambiamento.

Previsioni 13 novembre da Ariete a Vergine

Ariete. La giornata odierna potrebbe essere caratterizzata da qualche piccolo momento di nervosismo specie per quanto riguarda i rapporti in famiglia. Cercate di essere un po’ più accomodanti e meno rigidi sulle vostre posizioni. In amore non mancheranno i conflitti, meglio evitare i chiarimenti quest’oggi.

Toro. In questo periodo sono favoriti coloro i quali svolgono mansioni legate essenzialmente alla matematica e alla scienza. Siete precisi e meticolosi, pertanto, arriverete prima degli altri alla risoluzione di certi problemi. Approfittatene. Dal punto di vista sentimentale, invece, siete un po’ agitati.

Gemelli. in questo momento sono sconsigliati i colpi di testa. Cercate di ponderare accuratamente le prossime mosse da fare. Nel lavoro ci sono delle novità in arrivo, ma dovrete essere pronti a scendere a qualche compromesso. Anche in amore ci sarà una ripresa, ma dovete essere più calmi.

Cancro. L’Oroscopo del 13 novembre 2020 esorta i nati sotto questo segno ad aprire gli occhi in campo lavorativo. Non è il caso di sottovalutare le persone con cui avete a che fare. Dal punto di vista sentimentale, invece, potreste sentirvi un po’ insoddisfatti in quanto non ricambiati dal partner come vorreste. Parlatene.

Leone. Dal punto di vista lavorativo siete un po’ troppo confusi. Forse è il caso di fermarvi un attimo e schiarirvi le idee. Evitate di prendere decisioni affrettate e poco scrupolose. In amore non è escluso che possano nascere delle situazioni conflittuali. Mantenete la calma e lasciate che passi il malumore.

Vergine. Momento di ripresa per quanto riguarda i sentimenti. Specie nei prossimi giorni potreste essere spiazzati da una sorpresa. Nel lavoro, invece, non dovete sottovalutare nessun aspetto. Se state valutando di cimentarvi in un nuovo progetto, tenete gli occhi ben aperti.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Giornata molto positiva per quanto riguarda i single. Oggi sono favoriti gli incontri e i rapporti interpersonali. Approfittate di questa ventata di ottimismo per risolvere eventuali questioni in sospeso. Dal punto di vista lavorativo, invece, siete molto carismatici, approfittatene.

Scorpione. L’Oroscopo del 13 novembre vi esorta a cimentarvi in nuove esperienze. Sia dal punto di vista sentimentale, sia professionale potreste essere portati a stancarvi facilmente delle situazioni routinarie. Evitate di prendere decisioni importanti in questo periodo, perché potreste essere spinti ad agire d’impulso.

Sagittario. Nel lavoro sono in arrivo delle novità. Se aspirate ad una promozione o a un salto di qualità, potreste essere accontentati molto presto. Dal punto di vista sentimentale, invece, meglio aspettare il fine settimana per avanzare delle pretese. Per il momento, meglio mantenere un basso profilo.

Capricorno. I nati sotto questo segno stanno attraversando un periodo di transizione per il quale è necessario abbattere tutte le barriere dietro le quali vi siete trincerati fino ad ora. In amore è giunto il momento di mettere le carte sul tavolo. Dal punto di vista lavorativo, invece, siete pronti a cimentarvi in nuove avventure.

Acquario. Giornata piuttosto produttiva dal punto di vista professionale. Siete pieni di energia e di voglia di fare. L’Oroscopo del 13 novembre vi spinge ad agire e a mettervi in gioco. Dal punto di vista sentimentale, invece, è necessario mantenere la calma o potreste dare luogo a discussioni.

Pesci. In questo periodo siete un vulcano di idee. Allo stesso tempo, però, farete molta fatica a mettere insieme i pezzi e a trasformare le parole in azioni. Mantenete la calma e, se necessario, lasciatevi consigliare da chi ne sa più di voi. In amore, invece, ci sono buone opportunità di incontrare qualcuno di interessante.