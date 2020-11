Il Paradiso delle signore spoiler 16 novembre: Armando e Agnese vengono quasi scoperti

Nella puntata del 16 novembre del Paradiso delle signore vedremo che Agnese e Armando saranno sempre più innamorati. Mercello e Salvatore, invece, riceveranno una splendida notizia dal Circolo.

Stessa cosa, però, non si potrà dire per Gabriella, la quale avrà sempre più difficoltà a destreggiarsi tra i vari impegni di lavoro. A tal proposito Vittorio le darà un ultimatum.

Spoiler 16 novembre: la relazione tra Armando e Agnese verrà allo scoperto?

Le anticipazionidella puntata del 16 novembre del Paradiso delle signore rivelano che Agnese e Armando continueranno a vivere la loro storia d’amore in segreto. I due si comporteranno come due ragazzini alla prima cotta, dato che continueranno ad organizzare incontri di nascosto. Il loro segreto, però, starà per venire allo scoperto in quanto Salvatore verrà in possesso di un oggetto appartenente alla sarta. Si tratta dell’orecchino che la donna ha perso durante la notte di passione con il capo magazziniere. Con questo nuovo epilogo, la relazione misteriosa tra Armando Agnese sarà a rischio.

In caffetteria, intanto, arriveranno delle splendide notizie per i tre soci. I membri del Circolo hanno deciso di dare loro l’esclusiva per la fornitura di dolci ogni qualvolta si organizzerà un evento. Questo renderà molto felice i tre ragazzi. Gabriella, invece, dovrà fare i conti con Vittorio. Quest’ultimo non è soddisfatto del suo rendimento lavorativo in quanto la ragazza farà davvero molta difficoltà ad adempiere a tutti i suoi incarichi. Per tale motivo, il direttore le darà un ultimatum.

Pietro di nuovo nei guai al Paradiso delle signore

La vita di Vittorio, intanto, continuerà ad essere estremamente movimentata. Il nipote Pietro, infatti, gli darà del filo da torcere. Il ragazzo appena cominciato la nuova scuola e sembrerà trovarsi abbastanza bene. Tuttavia, al Paradiso delle signore, nella puntata del 16 novembre, arriverà un cliente che si lamenterà a causa di una consegna sbagliata. Inevitabilmente, tutti i membri del grande magazzino cominceranno a sospettare proprio di Pietro. Ormai, nessuno nutre più fiducia nei suoi confronti.

Il direttore dello shopping center non saprà più come relazionarsi al giovane. anche Beatrice rimarrà profondamente delusa da suo figlio e questo farà sorgere delle polemiche in famiglia. Agnese, dal canto suo, sarà preoccupata per la scoperta fatta da suo figlio in merito all’orecchino. La donna, infatti, non sarà ancora pronta portare alla luce del sole la sua relazione con Armando. Non ci resta che attendere per capire come andrà a finire.