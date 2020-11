Michelle Hunziker, incidente in televisione: resta nuda, interviene Anna Tatangelo (VIDEO)

Terza edizione di All Together Now

Dallo scorso mercoledì, in prima serata su Canale 5 è tornato All Together Now, lo show musicale condotto da Michelle Hunziker giunto alla terza edizione. Rispetto alle due precedenti, gli autori e la stessa professionista svizzera hanno apportato alcune modifiche al game show. In primis che i concorrenti iniziali sono solamente dodici. Questi man mano verranno eliminati ad ogni puntata fino al vincitore finale che si porterà a casa 50 mila euro.

In più, oltre al muro con i cento giurati, quest’anno è presente anche una giuria speciale composta da: J-Ax, Anna Tatangelo, Rita Pavone e Francesco Renga. E proprio nel secondo appuntamento la padrona di casa è stata protagonista di un piccolo incidente imbarazzante. Andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto.

A Michelle Hunziker si strappa il vestito

Ebbene sì, Michelle Hunziker è stata protagonista di un piccolo incidente durante la messa in onda della seconda puntata di All Together Now. La conduttrice elvetica si stava esibendo insieme alle giurate Rita Pavone e Anna Tatangelo. Ad un certo punto, però, il suo vestito bianco e nero che indossava si è rotto, lasciandola praticamente seminuda.

A quel punto l’ex compagna di Gigi D’Alessio, dopo la lacerazione nella parte posteriore dell’abito, l’ha abbracciata affettuosamente per nasconderla e toglierla dall’imbarazzo. Anche se al momento sono sconsigliati gli abbracci per via dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, ricordiamo che tutti i protagonisti del programma musicale di Canale 5 vengono sottoposti periodicamente a dei tamponi. (Continua dopo il video)

Michelle Hunziker ironizza su quanto accaduto ad All Together Now

Michelle Hunziker, però, non si è imbarazzata. Anzi, l’ha presa col sorriso e con la sua proverbiale ironia ha commentato così: “Scusate nella foga si è completamente spaccato il vestito, vado in camerino a ricucire...”. Una volta rientrati in studio dopo la pubblicità, la moglie di Tomaso Trussardi si è mostrata davanti alle telecamere di Canale 5 con un nuovo abito tutto nero.

L’incidente accaduto qualche istante prima è ormai solo un lontano ricordo, per tale ragione lo spettacolo di All Together Now è continuato come se nulla fosse. Ovviamente il momento in questione è stato immortalato e in pochissimo tempo è diventato virale sul web e sui vari social network.