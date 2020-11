GF Vip, Patrizia De Blanck furiosa con Stefania Orlando: “La solita str**za”

Stefania Orlando riceve una sorpresa dei suoi fan

Nel pomeriggio di mercoledì, alcuni fan di Stefania Orlando si sono recati all’esterno della casa di Cinecittà, urlando il suo nome e invitandola a non mollare. Naturalmente l’inquilina del Grande Fratello Vip 5 ha immediatamente risposto a loro, ringraziandoli per l’iniziativa e per l’affetto ricevuto. E se anche gli altri concorrenti si sono mostrati contenti per la conduttrice, Patrizia De Blanck ha poco gradito che la gieffina abbia deciso di replicare urlando ai fan. Il motivo?

La Contessa ha paura che gli autori del GF Vip possano prendere dei provvedimenti nei confronti di tutti. Per questo motivo la nobildonna l’ha attaccata ferocemente, dicendo: “La solita str**za…E’ proprio una rompica**o…Le ho detto di non rispondere gridando perchè poi attaccano le musiche e rompono…”.

Patrizia De Blanck attacca Stefania Orlando

Rendendosi conto del malumore da parte di Patrizia De Blanck, Stefania Orlando, si è avvicinata a lei, dicendo: “L’ho dovuto fare dai…Hanno urlato per tre volte…Mi dispiaceva…”. Ma la Contessa non ha voluto sentire ragioni, rimanendo ferma sulle sue posizioni. Infatti l’inquilina del Grande Fratello Vip 5 ha continuato ad attaccarla in modo esagerato.

Ma l’ex conduttrice Rai non si è fatta prendere dallo sconforto provando in tutti i modi di abbracciarla e darle un bacio: “Dai dammi un bacio…”. Ma la madre di Giada si è rifiutata categoricamente, respingendola: “No, non ti dò niente…Sei una rompiba**e…”. A quel punto gli altri concorrenti che erano presenti hanno iniziato a ridere nel vedere questo siparietto divertente.

Patrizia De Blanck consola Enock Barwuah

Prima di avere un no tra e risposta con Stefania Orlando, la Contessa Patrizia De Blanck aveva consolato Enock Barwuah. Infatti, il fratello di Mario Balotelli ha avuto un crollo emotivo: “Qua dentro mi sento debole…”. A quel punto l’80enne ha immediatamente detto di non credere per nulla che sia un ragazzo debole, affermando di essere certa che tale sfogo è dovuto solamente ad un momento no che sta attraversando al Grande Fratello Vip 5.

“A me non mi sembra che tu sia debole”, ha asserito la nobildonna. Ma il giovane non riusciva a consolarsi, replicando così: “Delle volte soffro ma in silenzio…”. Il gieffino riuscirà a superare questo momento di grossa difficoltà?